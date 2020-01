‘Mi hai fatto incaz*are…’: Mara Venier rimprovera Maria De Filippi davanti a tutti, ecco il motivo

Mara Venier bacchetta Maria De Filippi a C’è Posta per Te

Sabato sera su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento di C’è Posta per Te, il popolare people show condotto da Maria De Filippi. Oltre a Can Yaman che ha fatto una sorpresa ad inizio puntata, anche Mara Venier è stata protagonista di una commovente storia familiare.

Quando ha fatto il suo ingresso in studio la padrona di casa Queen Mary l’ha accolta con un grande sorriso. Ricordiamo, infatti, che le due donne sono molto amiche oltre ad aver lavorato insieme a Tu si que vales.

La clip introduttiva ha fatto commuovere la conduttrice di Domenica In che non ha perso tempo ha rimproverare la moglie di Costanzo. Infatti, con tono scherzoso la veneta ha detto che in questi anni l’ha più volte fatta arrabbiare, ridere ma anche piangere.

La commovente storia di Nino

Mara Venier è stata chiamata a C’è Posta per Te per la storia di Nino, un ragazzo molto giovane e timido che ha perso la compagna a causa di un tragico incidente stradale. Quest’ultima è rimasto solo con la sua figlioletta, ma per fortuna i suoceri e i cognati lo hanno accolto nella loro casa come un figlio volendogli un mondo di bene.

Per questa ragione lui ha deciso di fargli conoscere la conduttrice di Domenica In perché l’ha apprezzano tantissimo. Prima della lettura della lettera la moglie di Nicola Carraro ha voluto regalare a Nino un ciondolo con una giada augurandogli fortuna e un mondo di bene.

Mara Venier: gioie e lacrime a C’è Posta per Te

La seconda puntata di C’è Posta per Te si è aperta con allegria, soprattutto del pubblico presente in studio che è letteralmente impazzito alla presenza di Can Yaman. Quest’ultimo, protagonista della soap opera turca Bitter Sweet oltre alla bellezza ha dimostrato di saper parlare bene l’italiano.

Mentre l’appuntamento si è concluso con Mara Venier che per l’ennesima volta ha dimostrato di essere una donna con un grande cuore e molto sensibile. Vedere un ragazzo perdere la propria compagna e rimanere solo con la figlioletta è stato davvero commovente.