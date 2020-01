Oroscopo Branko di oggi 19 gennaio: previsioni segno per segno

L’oroscopo di Branko del 19 gennaio è pronto a rivelare la vostra attuale situazione astrologica. Per le persone del Leone è una giornata ad alta tensione, invece, per i nativi dei Pesci è piena d’amore. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 19 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Sole in Capricorno toglie il disturbo, mentre si avvicinano un fiammante Marte e una passionale Luna. L’amore è il trionfo di questa giornata, che è anche ideale per riorganizzare la vita domestica. Avventure per i single.

Toro – Questo mese del Capricorno si conclude con una Luna abbastanza aggressiva nei rapporti stretti, collaborazioni. Dovete fare attenzione alla forma fisica e salute. Non preoccupatevi, Giove ha sempre una soluzione positiva per voi.

Gemelli – Nelle riunioni d’affari, vita sociale e mondana brillate di luce propria. Risplendete anche nella vita sentimentale, matrimonio, famiglia. In campo lavorativo, l’unico problema è l’insistenza con cui si presentano le cose, proposte, richieste, che non vi fanno impazzire.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Domani Sole in Acquario porta rinnovamento, ma in questa giornata potete già iniziare a frequentare un nuovo corso professionale o sentimentale. Urano e Mercurio portano nuove occasioni di guadagno. Abbracciate le novità.

Leone – Giornata ad alta tensione a causa di Mercurio quadrato a Nettuno. Luna in Scorpione agisce anche sullo stomaco. L’oroscopo di Branko raccomanda relax e vi consiglia di occuparvi solo di cose belle.

Vergine – Bisogna sapere sfruttare le energie di Urano-Mercurio, entrambi eccezionali per attività e affari. Sfruttate l’ultimo giorno di Sole in Capricorno per concentrarvi sui sentimenti e per recuperare il tempo perduto. Venere ostile nel matrimonio: parlate di più!

Previsioni di domenica 19 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Domani inizia Sole in Acquario, influsso fortunato, ma potete iniziare già da adesso il vostro nuovo percorso, grazie alla protezione di Mercurio. Venere è in Pesci, influsso che tocca il campo lavorativo. Non esiste solo il lavoro, pure amore, passione.

Scorpione – Il vostro atteggiamento impulsivo è da evitare anche nella giornata di domani, perché gli effetti potrebbero risultare anticipatici. Specie le collaborazioni risentiranno della nuova pressione di Sole in Acquario da domani al 19 febbraio. Venere e Giove garantiscono fortuna e amore.

Sagittario – In questa giornata, il successo professionale e i vostri guadagni sono superiori alla media. La prossima settimana si annuncia un capolavoro grazie alla Luna nel segno e Sole in Acquario. La particolarità di queste brevi storie d’amore è la mancanza di romanticismo e tanta fisicità.

L’oroscopo di Branko del 19 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questa giornata è illuminata da una sensuale Luna in Scorpione, decisa a conquistare anche coloro che vi resistono da molto tempo. Urano vi porta fortuna e favorisce avvenimenti e incontri improvvisi. Marte vi sfinisce.

Acquario – Urano porta nervosismo e insonnia. Domani la tensione aumenta a causa del Sole nel segno, quindi vi conviene sfruttare questa giornata di domenica per riposarvi. Luna pungente vi ricorda di non trascurare la famiglia.

Pesci – Venere magnifica nel segno vi rende molto affascinanti e seducenti. Nel settore del successo, però, c’è qualche problema. Marte agitato in Sagittario complica i rapporti con ambiente e autorità. Lo stress che accusate è la conseguenza della fatica del 2019. Per fortuna, Sole e Luna garantiscono una domenica piena d’amore.