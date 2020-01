‘Mi dispiacerà non vederla più…’: Gianni Sperti annuncia l’addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne?

Gianni Sperti ipotizza un Trono over senza Gemma Galgani

Ebbene sì, sono trascorsi esattamente dieci anni dalla prima puntata del Trono over di Uomini e Donne. Una genialata di Maria De Filippi che ha dato linfa al suo dating show.

Infatti nel tempo il parterre senior ha superato di gran lunga a livello d’ascolti il Trono classico, in più le storie delle dame e i cavalieri appassiona sempre di più il pubblico di Canale 5.

A dar man forte a questo successo anche la presenza di Gemma Galgani che è presente sin dal primo appuntamento andato in onda nel 2010. In occasione del decennale, attraverso un’intervista per Uomini e Donne Magazine, Gianni Sperti ha detto che il giorno che Gems dovrà abbandonare il programma a lui dispiacerà molto. Ormai fa parte delle giornate dei fan di U&D, tuttavia le ha augurato di trovare presto l’amore.

Il parterre senior di Uomini e Donne compie dieci anni

In questi dieci anni all’interno del Trono over di Uomini e Donne ci sono stati tanti litigi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. In occasione di questo traguardo, Gianni Sperti ha voluto ironizzare sulle due attraverso delle confessioni fatte al Magazine del dating show di Maria De Filippi.

L’ex ballerino ha scherzato sul fatto su chi tra le due ha ragione quando litigano. Prima ha detto Gems, ma poi ha cambiato immediatamente se no la sua collega lo picchia. Ritornando serio l’ex marito di Paola Barale ha detto che spesso si trova in disaccordo con la vamp frusinate e che la dama torinese non ha sempre torto. Inoltre ha riferito che ultimamente con il parterre senior è più severo rispetto i primi anni.

Ida Platano è la preferita di Gianni Sperti

Durante la lunga intervista per Uomini e Donne Magazine è stato chiesto a Gianni Sperti chi è la sua preferita del Trono over. A quel punto lo storico opinionista ha detto immediatamente Ida Platano che da settimane è uscita ancora una volta dal programma con Riccardo Guarnieri. Lui la considera come un’amica del cuore ed è molto felice di vederla insieme al cavaliere pugliese.