Romina finisce nella bufera per una foto con Pamela Prati: la strana iniziativa della figlia di Al Bano

Pamela Prati contro Barbara D’Urso e viceversa

Qualche giorno fa Pamela Prati è tornata a tuonare contro Barbara D’Urso per via della vicenda Mark Caltagirone. L’ex prima donna del Bagaglino ha accusato Lady Cologno di aver strumentalizzato la vicenda a suo piacere solo per fare audience.

Ma la conduttrice napoletana non è stata da meno, infatti qualche giorno fa a Verissimo ha replicato alle accuse della soubrette sarda. Ora quest’ultima si è fatta immortalare insieme a Romina Carrisi, quartogenita di Al Bano e Romina Power. Un paio di scatti che le vedere entrambe sorridenti. Perché erano insieme?

Romina Carrisi insieme alla Prati: cosa bolle in pentola?

Sui rispettivi profili Instagram di Romina Carrisi e Pamela Prati sono apparse delle foto che li ritraggono insieme. Sono amiche? Resta il fatto che l’iniziativa della figlia di Al Bano e della Power non è piaciuta a tante. Infatti qualche follower sotto il post in questione ha chiesto alla ragazza che poteva evitare di farsi una foto con la donna che ha preso in giro mezza Italia.

Ricordiamo che negli ultimi mesi la showgirl sarda era finita nell’occhio del ciclone per via del finto matrimonio con Mark Caltagirone. E a proposito del fake imprenditore romano, un seguace ha chiesto alla quartogenita del Maestro salentino se per caso lei le farà da testimone. Ovviamente il commento era sarcastico. (Continua dopo il post)

La Carrisi Junior e Pamela Prati incantano il web

Resta il fatto che le due foto inserite in uno stesso post che ritraggono Romina Carrisi e Pamela Prati ha ottenuto un grande consenso da parte del popolo del web. Infatti, oltre alle critiche elencate prima sono arrivati anche tantissimi complimenti per la loro bellezza. In poco tempo, infatti, gli scatti hanno ottenuto migliaia di likes e numerosi commenti.

Cosa ne penserà Barbara D’Urso di queste immagini? Ricordiamo che Carmelita ha sempre espresso il desiderio di avere nelle sue trasmissioni Romina Power e le sue figlie, ma sembra proprio che queste ultime, a differenza di Al Bano, preferiscono andare solo da Mara Venier.