‘Non c’è più la sua tomba…’ Pupo sconvolto e incredulo, la brutta disavventura al funerale dello zio

Pupo opinionista al Grande Fratello Vip 4

Da un paio di settimane il pubblico di Canale 5 ha avuto la possibilità di vedere Enzo Ghinazzhi, in arte Pupo, come opinionista del Grande Fratello Vip 4. Il noto cantante, infatti, sta affiancando la modella argentina Wanda Nara per esprimere il proprio pensiero agli inquilini del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Un ruolo non proprio insolito per l’artista visto che in passato aveva già fatto l’inviato a La Fattoria di Barbara D’Urso. Ma negli ultimi giorni il professionista è finito al centro dell’attenzione per un’altra vicenda molto più delicata: il funerale di suo zio.

La brutta disavventura di Pupo al funerale dello zio

Qualche giorno fa la famiglia di Pupo è stata coinvolta in una brutta disavventura. In settimana sono state celebrate le esequie in chiesa di un familiare, ma una volta pronti per raggiungere il cimitero è giunta una notizia choc.

La fossa dove seppellire a terra il loro caro defunto non era pronta, in pratica non era ancora stata scavata. La bizzarra storia è accaduta a Ponticino, una frazione di Pergine Laterina, in provincia di Arezzo.

La perdona morta era lo zio di primo grado di Pupo, attualmente impegnato come opinionista al Grande Fratello Vip 4. Ovviamente sia da parte del cantante che dei parenti, circa cento, c’è stata molta incredulità per quello accaduto al funerale.

Le parole del sindaco e del cantante

Stando a quanto riportato dal Corriere di Arezzo, la ditta che si doveva occupare delle tumulazioni non ha ricevuto la comunicazione da parte del Comune di Pergine Laterina. Solo quando il corteo funebre stava per muovere verso il cimitero, la famiglia dello zio di Pupo sono stati avvisati del disguido: la tomba non era pronta.

Dopo la singolare vicenda sono arrivate le parole del primo cittadino del comune toscano, Simona Neri. Il sindaco ha detto che si tratta di un fatto gravissimo e che tutti sono molto dispiaciuti. Poi ha chiesto una relazione per capire cosa sia accaduto e ricostruire di chi siano le responsabilità. Mentre il cantante ha detto che tutti i presenti alle esequie erano increduli.