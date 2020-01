Avete mai visto dove vive Antonella Elia? Un rifugio con un ricco giardino al centro di Roma [FOTO]

Antonella Elia e la sua esperienza al Grande Fratello Vip 4

Da un paio di settimane il pubblico di Canale 5 la sta vedendo all’interno della casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip 4. Stiamo parlando di Antonella Elia, l’unica soubrette italiana che ha lavorato con i più grande della tv italiana: Mike Bongiorno, Corrado Mantoni e Raimondo Vianello.

La donna sta dando un po’ di sprint al reality show grazie alla sua simpatia, tuttavia non sono mancate le prime discussioni con altri inquilini, in particolare con Fernanda Lessa. E parlando di abitazione, per l’ex volto di non è la Rai la casa è un rifugio, un luogo dove poter ritrovare sé stessa. E nonostante vive nella caotica Capitale, la Elia è riuscita a ritagliarsi un posto tranquillo e con tanto verde.

Un appartamento spazioso con un ricco giardino

Non sappiamo in quale zona di Roma vive Antonella Elia, tuttavia le clip realizzate all’interno della sua casa non sono pochi. La prima cosa che salta all’occhio ai suoi follower è appunto la sua grandezza dell’abitazione.

Si tratta di un ampio appartamento da spesse pareti blu e un meraviglioso parquet color mogano. Ebbene sì, l’ex valletta di Mike Bongiorno abita in una casa circondato da tanto verde. Infatti è presente un ricco giardino pieno zeppo di piante.

La concorrente del Grande Fratello Vip 4 trascorre molte ore in quel luogo che è ben curata e dove è possibile notare diversi arbusti. Un post che nel periodo primaverile sfoggia tutta la sua bellezza diventando il luogo preferito della Elia.

La cucina e il bagno di Antonella Elia

Per quanto riguarda la cucina di Antonella Elia possiamo dire che è bianca ed arredata con dei mobili classici. Una stanza che è ben conosciuto da coloro che seguono la soubrette su Instagram. Infatti spesso quest’ultima realizza delle clip divertenti durante le sue performance davanti ai fornelli.

La camera è impreziosita da quadri, tende e disegni rendendo l’ambiente intimo e personale. La gieffina spesso sul social mostra il disordine che regna nella sua abitazione. La stanza più caotica ovviamente è il bagno. I seguaci, infatti, hanno potuto vedere l’arredo total white con tanto di maioliche bianche.