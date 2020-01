‘Aiutami, ho bisogno di un posto caldo dove dormire’: Paolo Bonolis, il disperato appello del fan di Avanti un altro! [FOTO]

La nona stagione di Avanti un altro!

Prosegue la programmazione di Avanti un altro! nel preserale di Canale 5. Anche oggi, nonostante sia domenica, Paolo Bonolis e Luca Laurenti ci intratterranno per poco più di un’ora col game show più divertente della televisione italiana. I due conduttori, però, non avranno lo stesso successo se non avessero al loro fianco il mini-mondo, ossia una serie personaggi che sono emersi ne web.

Tra le novità di questa nuova stagione Follettina Creations. Il quiz tv è anche molto seguito sui canali social ufficiali, tra cui Instagram dove vengono pubblicati foto e clip inerenti al programma Mediaset.

L’appello social di un fan di Paolo Bonolis

E a proposito della pagina IG di Avanti un altro!, qualche giorno fa è apparso un disperato appello da parte di un utente. Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli hanno realizzato un video in cui con un quadro in mano annunciano l’apertura dei nuovi casting per il game show di Canale 5.

Tra i vari commenti pieni di complimenti apparsi sotto il filmato, uno in particolare ha spiazzato tutti. In pratica un fan del conduttore romano ha chiesto quest’ultimo se aveva la possibilità di trovargli un posto caldo e magari a poco presso per dormire al caldo. A quanto pare l’internauta si trova in grosse difficoltà e per questo si è affidato al caro amico di Luca Laurenti. Bonolis leggerà l’appello? (Continua dopo la foto)

Gli ascolti top di Avanti un altro!

Nonostante le polemiche che ha colpito alcuni giorni fa Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un altro! sta galoppando positivamente dal punto di vista degli ascolti. Infatti dallo scorso 6 gennaio 2020, data d’esordio della nona edizione, ad oggi il quiz tv targato Mediaset è visto da una media di quattro milioni di telespettatori e circa il 20% di share.

Dati Autitel migliori rispetto al collega Gerry Scotti e il suo Conto alla Rovescia. Anche se l’obbiettivo di raggiungere L’Eredità di Flavio Insinna è ancora un traguardo molto lontano, Bonolis ce la sta mettendo tutta per riuscirci.