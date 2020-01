C’è Posta per te: Mara Venier svela chi paga i regali agli ospiti, fan spiazzati (VIDEO)

Ieri, sabato 18 gennaio, è andata in onda un’altra puntata di C’è Posta per te, tra i vari ospiti è arrivata anche la tanto amata Mara Venier. La donna ha fatto il suo ingresso in studio verso la fine della trasmissione per parlare della storia di Mimmo. Un ragazzo che ha voluto fare una sorpresa ai suoceri e al cognato a seguito della scomparsa della sua fidanzata Giada.

La triste storia ha commosso tutti, ma ci ha pensato l’ospite a donare un piccolo sorriso sia ai presenti in studi sia ai telespettatori. La conduttrice RAI, infatti, ha portato agli ospiti dei regali e dopo poco ha svelato chi fosse a pagare i doni che spesso vengono elargiti durante il programma, si tratta di Maria De Filippi.

Mara Venier commossa dalla storia di Mimmo

L’ospitata di Mara Venier a C’è Posta per te è molto piaciuta ai telespettatori. Con la sua ironia, schiettezza e semplicità, la conduttrice RAI è riuscita a regalare un sorriso anche in un momento così drammatico come quello vissuto dai protagonisti della storia di Mimmo. Quest’ultimo, ha voluto ringraziare suoceri e cognato che, a seguito della scomparsa della fidanzata Giada, lo hanno accolto come un figlio. Da quella relazione nacque anche la piccola Beatrice, che ha rappresentato l’unica luce per la famiglia.

Dopo il triste racconto, è intervenuta Mara, la quale ha fatto un regalo personale a Mimmo, ovvero, un amuleto simbolo di forza. In seguito, però, la donna ha elargito altri doni anche agli altri ospiti. Nel caso specifico, ha regalato alla famiglia una crociera in una destinazione a loro scelta. (Clicca qui per il video)

Maria De Filippi paga i regali a C’è Posta per te

La conduttrice RAI, allora, per smorzare un po’ i toni, ha detto che i protagonisti avrebbero potuto scegliere qualunque destinazione, tanto a pagare sarebbe stata Maria De Filippi. Tutti in studio sono scoppiati a ridere e anche su Twitter i fan sono impazziti. Molti utenti, infatti, hanno detto che, dopo anni di domande, Mara Venier ha confessato chi paga realmente i regali a C’è Posta per te.

Prima di questo momento, infatti, molti credevano che fossero i vip ospitati a fornire i doni di tasca propria, ma la verità non sembra essere questa. La conduttrice del programma ha sorriso divertita a tutte le battute della Venier, ma non ha mai smentito la cosa. Questo, dunque, ci fa credere che sia proprio la verità.