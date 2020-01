‘Mia madre ha detto che si vede il…’: Flavio Insinna crea grande imbarazzo, ecco cosa ha fatto il conduttore de L’Eredità [FOTO]

Flavio Insinna impegnato su tre fronti

Senza ombra di dubbio Flavio Insinna è uno dei protagonisti indiscussi della prima edizione de Il cantante mascherato, il nuovo format di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Venerdì sera è andata in onda la seconda puntata che ha visto l’uscita di scena del Barboncino.

Sotto questa maschera si celava Arisa, mentre la settimana scorsa è stato scoperto chi si nascondeva dietro l’Unicorno, ovvero Orietta Berti. L’attore romano, però, inoltre è impegnato con lo spettacolo teatrale ‘La macchina della felicità’, e soprattutto alla guida de L’Eredità, il popolare game show del preserale della rete ammiraglia Rai.

Il conduttore de L’Eredità riceve la corona a Il cantante mascherato

Ma ritornando a Il cantante mascherato, durante la seconda serata, la padrona di casa Milly Carlucci ha eletto il re dei giudici. Infatti il primo professionista ad aver indovinato il nome del cantante che si nascondeva dietro la maschera dell’Unicorno, l’eliminato della scorsa settimana è Flavio Insinna.

A quest’ultimo è andata l’ambita corona che fin da subito aveva detto il nome di Orietta Berti. A quel punto l’attore capitolino ha messo la corona, ma qualche istante dopo ha preso la parola per rivelare qualcosa di inatteso. Di cosa si tratta?

Imbarazzo a Il cantante mascherato: ecco cosa ha fatto Flavio Insinna

Flavio Insinna ha certo un momento di forte imbarazzo ma nello stesso divertente a Il cantante mascherato. Infatti, dopo l’incoronazione da parte di Milly Carlucci, il conduttore de L’Eredità ha voluto fare una precisazione. L’attore romano ha detto in diretta che sua madre gli ha inviato un messaggio per dirgli che si vede l’etichetta del prezzo.

Per dimostrare che diceva la verità, Insinna ha preso in mano il suo smartphone mostrando l’etichetta della corona appena ricevuta. Ovviamente il pubblico presente in studio e gli altri giudici sono scoppiati a ridere e per l’attore è partito un grande applauso. Stessa reazione per la padrona di casa del format che arriva direttamente dalla Corea. Ecco le foto che lo attestano: