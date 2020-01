GF VIP, Ivan Gonzalez bacia Antonella Elia, lei imbarazzata: “Sei tutta rossa” (VIDEO)

Il sabato appena trascorso è stato parecchio caliente per i concorrenti del Grande Fratello VIP. La produzione ha, infatti, deciso di far vivere ai protagonisti l’esperienza di una cena a tema iberico che, in pochissimi istanti, ha surriscaldato parecchio gli animi. Tutto è incominciato nel momento in cui Antonella Elia ha esortato Ivan Gonzalez a baciare tutte le donne del parterre.

Come segno di riconoscimento per aver dato luogo ad una serata tutta dedicata alla sua cultura, l’ex tronista di Uomini e Donne si sarebbe dovuto sottoporre a questo giochino. Ad ogni modo, la situazione ha preso una piega differente perché lo spagnolo ha compiuto un gesto inaspettato.

Ivan bacia Antonella appassionatamente

Nel corso di una goliardica serata a tema iberico, i concorrenti del GF VIP si sono lasciati molto andare a battutine e frasi piccanti. La prima è stata Antonella Elia, la quale ha stuzzicato a più riprese Ivan Gonzalez.

La donna pretendeva che il ragazzo baciasse tutte le concorrenti sulle labbra. L’ex tronista, però, dopo un attimo di titubanza, ha deciso di compiere la sua scelta. Ivan si è, dunque, alzato in piedi e si è diretto verso la Elia, a quel punto, tra i due e scattato un bacio appassionato che nessuno si aspettava.

Tutti i concorrenti, infatti, sono rimasti senza parola dinanzi questa scena e la stessa showgirl non ha esitato a palesare un po’ di imbarazzo. A seguito di tale gesto, lo spagnolo ha fatto notale alla showgirl di essere arrossita. Lei, con fare molto elegante, si è sventolata con un ventaglio per poter raffreddare i bollenti spiriti. (Clicca qui per il video)

Gonzalez fa notare alla Elia di essere arrossita

Dopo il bacio tra Ivan Gonzalez e Antonella Elia, quest’ultima ha esortato anche Aristide Malnati a compiere lo stesso gesto del suo collega, ma quest’ultimo si è rifiutato. Il concorrente, infatti, ha detto di non poter “soddisfare” la richiesta della donna in quanto non molto avvezzo a queste usanze.

La serata è poi proseguita serenamente in un clima piacevole e conviviale. Ad ogni modo, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare come la showgirl si sia divertita nel cimentarsi in questo giochino. Che tra i due possa nascere davvero qualcosa?