‘Che zin*e atomiche…’: Barbara D’Urso esce di seno, polemiche e complimenti sul web [FOTO]

Barbara D’Urso di nuovo impegnata su tre fronti in tv

Nel bene e nel male si parla sempre di Barbara D’Urso. Quest’ultima, infatti è considerata la stakanovista della televisione italiana. Ma non solo per dire, parlano i fatti, tre trasmissioni al’attivo: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso.

Ma Carmelita è un fiume in pena anche sui suoi canali social dove è seguita da milioni di follower. In particolare Instagram dove condivide clip e foto attuali e amarcord. E a proposito di questo, di recente Lady Cologno ha avuto la stessa iniziativa della collega Federica Panicucci. Infatti tutte due professioniste Mediaset hanno postato uno scatto di diversi anni fa.

Lady Cologno all’80esimo compleanno di Iva Zanicchi

Barbara D’Urso ha trascorso un sabato particolarmente movimentato. A testimoniarlo sono le numerose Stories che lei stessa ha condiviso sul suo account IG. Nello specifico Lady Cologno, il suo caro amico Cristiano Malgioglio e un folto gruppo di persone hanno festeggiato il compleanno di Iva Zanicchi.

Ebbene sì, l’Aquila di Ligonchio ha raggiunto un grande obbiettivo, ovvero quello degli 80 anni. Gli auguri sono arrivati da ogni dove e da parte di tutti, e per l’occasione è stata organizzata una festa per la nota cantante, attrice e presentatrice.

Barbara D’Urso e la foto amarcord che ha infiammato il web

Ma tornando agli scatti amarcord che spesso Barbara D’Urso posta sul suo account Instagram, di recente i follower sono rimasti basiti, ovviamente in senso positivo. Il motivo? Lady Cologno ha sfoggiato una vecchia foto di 20 anni fa mentre si trovava al mare. Essendo estate Carmelita era in costume. Nello specifico indossava un bikini nero striminzito che faceva fatica a contenere il suo décolleté esplosivo.

Infatti, per la gioia dei suoi seguaci, Barbarella è uscita di seno. Uno scatto che in poco tempo ha ricevuto un botto di likes e complimenti. Ma come sempre, sotto il post sono piovute anche tantissime critiche da parte dei soliti leoni da tastiera. Ecco la foto in questione: