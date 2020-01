Maria De Filippi ex, chi c’era prima di Maurizio Costanzo: fidanzato manager

Maria De Filippi è la regina indiscussa della televisione e di lei, nonostante sia molto riservata e tenga tantissimo alla sua privacy, sappiamo praticamente ogni cosa. Il gossip ha scandagliato ogni cosa della sua intimità e nulla è più un mistero per i suoi fedelissimi fan. (Continua dopo la foto)

Oggi Queen Mary, così come è stata ribattezzata, è felicemente sposata con il giornalista Maurizio Costanzo e sembra quasi impossibile pensarli uno diviso dall’altra, eppure, sono in molti a non sapere che la 50enne ha avuto un fidanzato che nel corso degli anni è uscito allo scoperto.

Maria De Filippi, l’amore prima di Maurizio Costanzo

Si tratta di un amore di gioventù che però ha segnato molto. I due, come raccontato dal diretto interessato in un’intervista rilasciata al giornale DiPiù Tv, si sono conosciuti negli anni del liceo e il loro è stato un flirt estivo.

Paolo, questo il nome dell’uomo, è un manager farmaceutico molto affascinante. Ha dichiarato, ai tempi, di essere stato lui a porre fine alla relazione e che Maria era già molto bella ed intelligente, dotata di una eleganza innata. (Continua dopo la foto)

Ritorna il successo di C’è Posta Per Te

Maria De Filippi una “macchina da guerra”. I suoi programmi continuano a macinare consensi e record di ascolti e nulla sembra poter reggere realmente il confronto.

Dopo Temptation Island, anche quest’anno chiusosi con numeri record, Uomini e Donne e Amici Celebrities, è ritornato anche il riuscitissimo format C’è Posta Per Te, che sta già registrando, alla seconda puntata, dei dati formidabili.

Maria continua a piacere e a farsi sempre più spazio nel cuore dei telespettatori. Il segreto è probabilmente quel suo essere “di casa”, vicina ai comuni mortali: mai altezzosa, arrogante, La De Filippi ha reso accessibile a tutti il piccolo schermo e questo è stato apprezzato più di tutto.