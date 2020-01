‘Sei la persona più importante della mia vita’: Gemma Galgani emozionata, arriva l’inaspettata dedica d’amore (FOTO)

Gemma Galgani è di sicuro una delle dame più seguite ed amate a Uomini e Donne. Nelle ultime settimane si è parlato tanto di un suo possibile addio alla trasmissione ma per ora non ci sono certezze.

La dama con le sue tormentate storie d’amore ha appassionato milioni di telespettatori che oltre a seguirla in tv, la seguono anche sui social. All’interno del parterre, però, la torinese ha trovato di sicuro una cara amica ed entrambe hanno un bellissimo rapporto.

Stiamo parlando di Ida Platano, che fino a qualche mese fa, proprio come Gemma ha sofferto tantissimo per il suo Riccardo. Nel giorno del suo compleanno proprio la parrucchiera di Brescia le ha voluto fare un regalo bellissimo, emozionando non solo i propri seguaci ma anche la stessa Galgani. Vediamo nei dettagli cosa ha fatto.

Gemma Galgani e Ida amiche anche fuori dal programma

Gemma e Ida, ormai da circa due anni sono diventate molto amiche. Le due donne, condividono gioie e dolori e quando possono, trovano del tempo per stare insieme. La Galgani, infatti, ha raggiunto la Platano anche durante le festività natalizie sopratutto dopo la delusione da parte del suo ultimo corteggiatore Juan Luis.

Ciano ha molto deluso le sue aspettative e come lei stessa ha dichiarato in trasmissione si è sentita presa in giro. Nonostante tutto, però, la direttrice di teatro continua ad andare avanti e sperare di trovare la sua anima gemella. In occasione del suo compleanno, il 19 Gennaio, la fidanzata di Riccardo ha voluto farle un regalo particolare…

Il regalo della dama alla torinese

Ida direttamente sul suo profilo Instagram ha voluto ringraziare Gemma per tutte le volte che le è stata vicino nei momenti difficili. Con uno scatto amarcord, la Platano mano nella mano con la Galgani le ha ricordato quanto le sia indispensabile la sua presenza. Le due donne, infatti, come già detto prima condividono molte cose insieme e con poche righe la giovane parrucchiera ha emozionato tutti… Ecco le poche righe che le ha dedicato con amore…