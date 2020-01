Cristiano Ronaldo, nuovi record e attore a Hollywood

Mette in mostra il suo fisico e un accessorio molto costoso

Il fisico del campione nazionale portoghese è sempre impeccabile, Cristiano Ronaldo pubblica una foto sul suo profilo Instagram e non solo. La foto di cui si parla è anche sul sito della sua linea di abbigliamento, il campione della Juve è in mutande.

Si tratta di boxer bianchi e nel post fa riferimento al periodo estivo, una sorta di ritorno al passato, a quando può godersi le belle giornate di sole. Il fuoriclasse si presenta a una conferenza a Dubai sfoggiando un orologio sul polso del valore di 400000 euro. Si tratta di un Rolex, il più costoso al mondo, con diamanti sulla cassa, sul bracciale e sul quadrante.

Un record dopo l’altro

Cristiano Ronaldo sfoggia insieme all’orologio sempre sulla mano sinistra anche due anelli di brillanti. Il campione è appassionato di gioielli e non perde occasione di indossarli agli eventi mondani. Non notarlo è praticamente impossibile.

Il divo riceve per la sesta volta il premio come miglio giocatore dell’anno e svela le sue future aspirazioni. Il ricco calciatore si considera pronto a nuove sfide, come quella di recitare a Hollywood. Vuole imparare bene l’inglese e mettere così alla prova le sue capacità. Il ragazzo è consapevole che dopo il calcio ci sarà un dopo ed esprime questo suo desiderio.

Cristiano Ronaldo vedrà a breve in una delle serate del Festival di Sanremo la sua compagna Georgina Rodriguez. Nel festival di Amadeus sarà presente anche Diletta Leotta, complice con il campione in set fotografici e serate. Tra le due dive non c’è una forte simpatia e molto probabilmente non saranno insieme nella stessa serata.

Le due donne sono molto diverse tra loro

Georgina non manifesta la sua gelosia pubblicamente, ma i seguaci avvertono già una certa tensione. Diletta Leotta è più abituata a telecamere ed eventi pubblici, Georgina Rodriguez è invece più moderata nelle presenze in tv. La compagna di Cristiano Ronaldo è presente agli eventi del campione, ma, anche se è molto richiesta, non sempre accetta le occasioni proposte.