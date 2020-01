‘Che esagerazione…’: Elettra Lamborghini seminuda, mutandine e reggiseno striminzite non contengono le grazie [FOTO]

Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2020

Senza ombra di dubbio Elettra Lamborghini ha le capacità di far parlare di sé. la ricca ereditiera tra poche settimane si esibirà per la prima volta sul prestigioso palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. Una scelta, quella di Amadeus che ha scatenato una serie di polemiche perché l’influencer non è una vera e propria cantante.

Tuttavia quest’ultima prosegue dritta per la sua strada. Nelle ultime ore, però, l’ex giudice di The Voice of Italy ha ha catturato l’attenzione dei follower per una Storia su IG davvero provocante.

La foto in biancheria intima manda in estasi il popolo del web

E proprio sul suo seguitissimo account IG, Elettra Lamborghini ha comunicati ai seguaci alcune novità. Una su tutte il suo nuovo cambio look. Ma non è finita qui, infatti a spiazzare il popolo de web sono state alcune foto.

Chi segue la nota influencer sui social sa perfettamente che tra le sue Stories ha condiviso uno scatto che ha letteralmente fatto impazzire letteralmente i follower. La foto in questione vedrebbe la prossima concorrente di Sanremo 2020 con un meraviglioso completo intimo mentre si riprende allo specchio.

La donna ha sfoggiato tutte le sue grazie, ovvero un fisico tonico con addominali scolpiti. Ma il particolare che non è passato inosservato è che mutandine e reggiseno non riescono a contenere le forme generose della Lamborghini. (Continua dopo la foto)

Elettra Lamborghini si sposa col suo storico fidanzato

Oltre alla sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo e la cambio di look, Elettra Lamborghini di recente ha annunciato un’altra novità. In questo caso, però, riguarda la sua sfera sentimentale. Sembra proprio, infatti, che l’ereditiera della casa automobilistica si sposerà con il suo fidanzato.

Quest’ultimo qualche settimana fa le ha chiesto di diventare sua moglie. I due ragazzi sui loro social hanno dato più volte dimostrazione di essere molto innamorati. In poche parole, per la donna il 2020 è un anno pieno di novità.