Ariana Grande, amici che se ne vanno: confessione a cuore aperto

Ariana Grande, rapporto raffreddato con un’amica: la conferma via social

A volte, ahimè, anche le migliori amicizie possono finire. Parola di Ariana Grande. La popolare pop star americana ha parlato su Twitter di un rapporto importante finito per raffreddarsi.

Tutto è cominciato nel momento in cui una fan ha notato che la beniamina aveva smesso di seguire un’amica sui social. Fattole presente, la 26enne ha preferito girarci poco intorno, spiegando in onestà cosa sta succedendo: facile rispecchiarsi nelle sue parole.

Talvolta – ha spiegato Ariana Grande – le persone si allontanano crescendo. Non importa quanto vi amiate l’un l’altro o quale vissuto vi accomuni. Ad ogni modo, la cantante spera rappresenti solo una cosa temporanea, un desiderio condiviso pure dall’altra persona?

C’è solo posto per l’amore

Il lato positivo della storia è come Ariana Grande stia gestendo tale situazione, infatti anziché rinnegare il vecchio rapporto e togliersi qualche sassolino dalla scarpa, preferisce lasciar spazio esclusivamente all’amore. E dalle parole appare evidente: tiene uno spiraglio aperto affinché la buona intesa avuta in passato rinasca.

Glielo augurano di cuore i fan, che ben sanno cosa significhi perdere una parte importante della propria vita. Circondarsi di affetto è molto importante, anche se hai milioni di fan pronti a sostenerti in ogni occasione.

Ariana Grande desidera ancora proteggere l’amica

L’interprete di diverse hit internazionali, tra cui Break Up With Your Girlfriend, ha colto l’occasione pure per lanciare un appello ai numerosi ammiratori. Ovvero di fare un passo indietro ed evitare di intromettersi nella questione, senza prendersela con l’amica. In tono dolce e pacato, chiede di non farsi coinvolgere e di non mandare negatività sulla sua strada.

Se vedono qualcuno reo di farlo, confida gli chiedano gentilmente di smettere. Motivo primo, crede sia inutile montare polemiche. E poi, sebbene abbiano preso le distanze l’una dall’altra, in fondo Ariana tiene ancora all’amica e sta cercando di proteggerlo. Secondo i fan, si tratterebbe di Alexa Luria. Alexa e Ariana si conoscono sin dai tempi delle scuole elementari e Luria compare in ben due videoclip, “Thank U, Next” e “7 Rings”.