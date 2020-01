Taylor Swift: viaggio top secret col fidanzato a Capodanno

Taylor Swift: ecco come ha passato il Capodanno insieme al compagno Joe Alwyn

Esattamente come per la gente comune, anche sotto i riflettori esistono diversi tipi di coppie: quelle più eccentriche ed esibizioniste, e quelle invece più accorte e discrete. Ebbene, Taylor Swift e Joe Alwyn appartengono sicuramente alla seconda categoria.

Nonostante la fama li preceda, i due evitano accuratamente di rivelare dettagli sulla loro love story e in prima persona non hanno rivelato niente sul modo in cui hanno passato le feste. Tuttavia, grazie al contributo di un cantante, è storia nota: i piccioncini sono entrati nel 2020 con una vacanza alle Maldive.

Lo assicura Matthew Crane, in concerto sulle favolose isole dell’Oceano Indiano nella notte del 31 dicembre 2019. Guardando in mezzo al pubblico ha improvvisamente scorto Taylor e Joe. Chissà quanto si è emozionato nel vederli assistere alla sua esibizione!

La notte di Capodanno

Ora può finalmente rivelare per chi ha cantato la notte del Capodanno: Taylor Swift, probabilmente la più affermata pop star attualmente in circolazione, presente con la dolce metà. Matthew ne conserverà gelosamente il ricordo, pure umano.

Difatti, entrambi gli ospiti speciali si sono dimostrati molto amichevoli e gentili. Gli hanno pure riservato una standing ovation e dei complimenti riguardo alla voce. Un vero onore e un’esperienza memorabili.

Dopo questo post, E! News ha intervistato Matthew Crane, strappandogli qualche dichiarazioni in più sul particolare incontro. Taylor Swift e Joe sono stati tra gli ultimi a presentarsi. Ha visto una bellissima coppia e i loro amici. Mentre scendevano dalla barca, ha realizzato chi fossero.

Taylor Swift e l’amica inseparabile

Lei portava un abito nero con le paillettes davvero carino. Lui invece indossava una camicia con i pantaloncini: poiché si trovavano su un’isola le persone avevano look casual. Tra gli amici secondo Matthew c’era pure Abigail Anderson Lucier, amica di Tay Tay fin dai tempi della scuola.

Da oggi i fan della cantante avranno un motivo in più per supportarla. Sentire che, malgrado tutto, la ragazza sia ancora semplice, umile e piena di valori li renderà orgogliosi di lei!