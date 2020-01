Armando Incarnato contro Veronica Ursida: “Ambigua”

Armando Incarnato considera acqua passata la frequentazione con Veronica Ursida

Dopo qualche mese, Armando Incarnato e Veronica Ursida hanno messo fine alla loro frequentazione, sicuramente in malo modo. Ora sull’addio burrascoso parla il cavaliere napoletano, intervistato dalla rivista ufficiale di Uomini e Donne. Armando considera ormai finita la breve storia, totalmente compromessa.

Difatti, stando alle ultime anticipazioni, i protagonisti del Trono Over porteranno avanti la loro battaglia in studio. Nel corso dell’intervista rilasciata, Armando Incarnato pare aver archiviato il capitolo e non rimpiange assolutamente l’allontanamento definitivo dalla dama. Con il trascorrere dei mesi hanno capito che le differenze tra loro erano inconciliabili.

Bontà ed eleganza

Della Ursida, Armando ha immediatamente apprezzato la bontà e l’eleganza. Impressioni confermate nel tempo e ancora oggi il cavaliere puntualizza le qualità umane della donna, e le riconosce indubbia bellezza.

Insomma, di risorse ne aveva, però certi ostacoli hanno rovinato la relazione. La colpa di Veronica sarebbe stata di sminuire Armando Incarnato, non capendo che lui non le ha mai mancato di rispetto, anzi. È forse l’unica donna da lui mai screditata nel dating show di Maria De Filippi, spiega l’uomo.

Lei non è stata cattiva nei suoi riguardi, ma ambigua in diverse occasioni e durante le ultime puntate si sono verificati troppi scontri. E proprio queste ragioni spingono Armando a dividere il percorso in un’altra direzione. Il cavaliere spiega inoltre di ignorare il motivo per cui Veronica ha avuto parecchio remore nel sostenere di averlo baciato.

Armando Incarnato non dichiara guerra

Chi si è appassionato alla storia farebbe dunque bene a considerare il rapporto finito. Armando del Trono Over ha oggi le idee chiare sui requisiti fondamentali della donna ideale e in cima alle priorità desidera che non sia intimorita nel manifestare i propri sentimenti. Ma non finisce qui.

Incarnato sottolinea l’importanza di proteggersi l’un l’altro, anziché crearsi problemi. Resta ora da stabilire quale versione darà Veronica: sicuramente differirà dall’uomo. Incarnato conclude sottolineando di non voler dichiarare la guerra. I buoni propositi difficilmente verranno mantenuti, date le indiscrezioni trapelate sulle imminente puntate.