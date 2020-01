Fabrizio Corona: la reazione alla gravidanza di Silvia Provvedi

Fabrizio Corona: come ha reagito alla notizia della gravidanza di Silvia Provvedi?

Silvia Provvedi sarà presto mamma. Ad annunciarlo due riviste di settore, Chi e Spy, secondo cui la passata vincitrice dell’Isola dei Famosi aspetterebbe il suo primo figlio, dopo aver lasciato Fabrizio Corona. Una storia finita malamente, tra urla e accuse, come forse ricorderete se avete seguito il Grande Fratello Vip 3.

Per questo in tanti sono curiosi di scoprire come abbia reagito l’ex re dei paparazzi alla notizia. Da qualche settimana egli ha lasciato il carcere per scontare il resto della pena presso un istituto di riabilitazione vicino Monza. Alla luce del suo attuale stato di salute psichica, il giudice di sorveglianza gli ha permesso di lasciare il centro detentivo.

Ricomparsa sui social

Di recente Fabrizio Corona è tornato attivo sui social. Il profilo, affidato in gestione a società specializzate, lo ritrae in vari scatti, senza però mai mostrarne il volto. Negli ultimi messaggi condivisi spicca lo spirito nuovo, più dolce, da buon padre di famiglia: ricucito lo strappo col figlio, Fabrizio intende recuperare il tempo perduto.

In tanti immaginavano che intervenisse riguardo all’indiscrezione della gravidanza, tuttavia Corona ha preferito, almeno in questa occasione, il silenzio. Fabrizio Corona e la cantante delle Donatella hanno avuto una lunga relazione.

Silvia è sempre stata accanto al partner durante i momenti più duri della sua reclusione e l’ha aspettato fuori sino alla scarcerazione, avvenuta nel febbraio 2018. Un rapporto bruscamente interrotta, quando Fabrizio ha capito di non provare più sentimenti nei confronti della donna.

Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi guarda avanti

Dunque, Corona era entrato nella Casa del Grande Fratello: il chiarimento davanti alle telecamere ha consentito a Fabrizio e Silvia di dirsi definitivamente avvio. Oggi la Provvedi si coccola Giorgio De Stefano, soprannominato Malefix, l’imprenditore che l’ha stregata e con cui presto metterà su famiglia.

La coppia ha traslocato a Milano e sta sognando il matrimonio, previsto sicuramente a Modena, città natale di Silvia. E in quanto a Corona, la love story sembra ormai acqua passata.