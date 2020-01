‘Ti sei fatta male…’: incidente a Domenica In, Mara Venier preoccupata per una bambina del pubblico

Piccolo inconveniente a Domenica In

Come ogni domenica dalle 14 alle 17:30 i telespettatori di Rai Uno hanno la possibilità di vedere Mara Venier con il suo storico contenitore televisivo, Domenica In. C’è da sottolineare anche il successo che la conduttrice veneta ha ottenuto con la sua ospitata a C’è Posta per Te della sua cara amica Maria De Filippi.

Ma la puntata del programma festivo è iniziato con un po’ di preoccupazione. Per quale motivo? Come le scorse settimane, anche nel nuovo appuntamento di Domenica In nello studio Fabrizio Frizzi erano presenti dei bambini. Un modo alternativo per trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento.

Bambina del pubblico cade durante la sigla

Ma nella nuova puntata di Domenica In, durante la sigla, è accaduto un piccolo inconveniente. Infatti una bambina del pubblico, per la troppa foga è caduta. Per fortuna la malcapitata non si è fatta male, tuttavia la padrona di casa Mara Venier si è preoccupata moltissimo avvicinandosi alla ragazzina.

A quel punto le ha chiesto se si era fatta male, poi la veneta ha consigliato alla regia di mandare ancora una volta in onda la sigla. La conduttrice veneziana ha aperto la trasmissione di Rai Uno con la sua solita personalità esplosiva.

Infatti, dopo aver tirato un sospiro di sollievo per il piccolo incidente, ha incitato tutto il pubblico a cantare ancora una volta la canzone di Vasco Rossi ‘Io sono ancora qua’ al grido di “Oggi facciamo casino!”.

Domenica In: Mara Venier scherza con l’ospite Katia Ricciarelli

Tra i vari ospiti della nuova puntata di Domenica In, anche la soprano Katia Ricciarelli, che qualche giorno fa ha fatto una confessione choc, ovvero che voleva suicidarsi. In omaggio alle manifestazioni bagnate che non sono riuscite a condurre Mara Venier e l’ex moglie di Pippo Baudo, la regia del programma di Rai Uno ha fatto piovere in studio.

Per questo motivo la padrona di casa ha chiesto immediatamente agli autori di darle degli ombrelli. Un siparietto che ha divertito molto il pubblico.