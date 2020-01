‘Me ne frego…’: Gabriel Garko, arriva la confessione inattesa sul suo orientamento sessuale

Gabriel Garko ospite a Io e Te

Gabriel Garko è un fiume in piena. Il noto attore torinese ha avuto un lungo sfogo durante la sua ospitata a Io e Te di notte, il programma di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco. Da qualche mese a questa parte l’artista piemontese è più restio nel parlare di sé stesso cambiando atteggiamento nel modo di porsi al pubblico.

In poche parole ora si sente più Dario, suo nome all’anagrafe che Gabriel. Durante la lunga chiacchierata col giornalista, l’ex di Adua Del Vesco ha toccato diverse tematiche, tra cui la sua partecipazione come valletto al Festival di Sanremo e di orientamento sessuale.

L’attore torinese parla di analisi e Festival di Sanremo

Intervistato a Io e Te, Gabriel Garko ha detto che ad un certo punto della sua vita si è reso conto che era giusto fregarsene del pregiudizio delle persone. Quindi da quel momento in poi ha deciso di dire quello che pensa veramente.

La sua vita sempre sotto i riflettori lo ha cambiato moltissimo, per questa ragione è ricorso anche all’analisi per ritrovare il proprio io. Secondo lui rivolgersi ad uno specialista e come parlare ad uno specchio, ma senza filtri.

Poi il noto attore torinese ha ricordato la sua esperienza nel 2016 al Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti. All’epoca chiese a tutte le sue persone vicine di non dirgli nulla di cosa scrivevano sul web per non farsi influenzare durante la kermesse canora.

Gabriel Garko: l’abuso e l’orientamento sessuale

Nel corso della lunga intervista nel programma di Pierluigi Diaco, Gabriel Garko ha parlato anche di orientamenti sessuali. L’attore ha raccontato un particolare che gli ha segnato la vita. Ovvero quando a 16 venne abusato da un uomo sposato con figli. Poi ha fatto un paragono alquanto bizzarro su una crostata che a lui può piacere mentre ad un altro potrebbe far vomitare.

Infine l’artista piemontese ha parlato di paternità. Garko ha detto di essersi di aver capito di non essere mai arrivato al quid finale. Inoltre ha detto che in ognuno di noi c’è anche una parte femminile, chi l fa notare e altri no.