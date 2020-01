Uomini e Donne trono over, nuovo cavaliere per Gemma: Marcello esce con Barbara

Arrivano delle clamorose notizie riguardanti Gemma Galgani di Uomini e Donne. Presto al trono over assisteremo all’arrivo di un altro cavaliere che avrà modo di approfondire la conoscenza con la dama torinese. A quanto pare, anche la conoscenza con Marcello si rivelerà deludente al punto tale che l’uomo uscirà con Barbara. Ma chi è il nuovo ‘amico’ di Gemma?

Anticipazioni Uomini e Donne, new-entry al trono over

Grazie a Il Vicolo delle News è possibile scoprire cosa accadrà prossimamente a Uomini e Donne sezione trono over.

A quanto pare Gemma Galgani conoscerà un nuovo cavaliere. Archiviate le disavventure con Jean Pierre, Juan Luis e Marcello, la dama piemontese non si arrende. Durante la registrazione del 16 gennaio, dopo che Tina ha pubblicamente mostrato alcune foto della sua nemica numero 1, Gemma ha conosciuto un suo coetaneo.

Quest’ultimo si presenterà descrivendosi come un amante del ballo e della musica, infatti è un musicista. Ebbene, questo nuovo cavaliere rivelerà alla Galgani di essersi spinto fino là allo scopo di conoscerla perché la definisce signorile e sensibile. A quanto pare sono stati proprio queste due qualità della dama ha fare breccia nella mente della new-entry. Durerà?

Uomini e Donne: Marcello dimentica Gemma Galgani consolandosi con Barbara

Marcello, invece, dopo che lui e Gemma hanno interrotto la frequentazione, ha voltato prontamente pagina con Barbara! Quest’ultima, durante la registrazione del 16 gennaio ha spiegato per filo e per segno come è andata la loro uscita.

Ebbene, Barbara si è mostrata alquanto soddisfatta del cavaliere e lo ha definito ‘interessante’ alludendo anche al fatto che Marcello si è presentato a casa sua con una bella Porche. Questo dettaglio ha fatto sbroccare Gianni Sperti il quale ha puntato il dito contro la dama accusandola di essere interessata solamente ai soldi.

Anche Armando Incarnato è intervenuto nella questione sostenendo che Barbara preferisce uscire con gente che non le interessa affatto. Quando la dama ha negato, Armando le ha domandato se bacerebbe mai Marcello. La risposta di Barbara è stata un bel ‘No’ poiché al momento non sente di aver bisogno per forza di un uomo al suo fianco e non cerca in modo assoluto qualcosa di prettamente fisico.