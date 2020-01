Grande preoccupazione per Sabrina Ferilli, in giro con mascherina su naso e bocca [FOTO]

Preoccupazione per Sabrina Ferilli

Nel nuovo numero del magazine DiPiù in edicola, sono contenute alcune foto choc di Sabrina Ferilli. Nello specifico si vede la nota attrice romana mentre indossa una mascherina. Degli scatti che hanno scaturito la preoccupazione da parte dei fan.

Vedere girare la propria beniamina per le strade con quel accessorio sul volto sicuramente ha lasciato tutti basiti. La nuova presidentessa della giuria popolare di Tu si que vales, infatti, portava una mascherina chirurgica azzurra mentre era nei pressi dell’aeroporto capitolino sito a Fiumicino. Ma per quale motivo la cara amica di Maria De Filippi è dovuta rincorrere a quella protezione?

Al fianco della professionista c’era anche il suo manager, ovvero il marito Flavio Cattaneo. Ricordiamo che questo tipo di mascherina, come riportalo stesso periodico che ha pubblicato le immagini della Ferilli, di solito viene utilizzato nelle grandi città per via dello smog e dell’inquinamento. Ad esempio in Cina è soprattutto in Giappone, dove la densità è altissima, gran parte la indossano.

Ecco perché l’attrice romana indossa la mascherina

Un giornalista del magazine di gossip DiPiù ha raggiunto alcuni amici intimi di Sabrina Ferilli per capire cosa accaduto a quest’ultimo. Per fortuna non ha nulla, infatti vicini all’attrice hanno rassicurato tutti dicendo che la giurata di Tu si que vales sta benissimo.

Era all’aeroporto perché era tornata da un viaggio all’estero in compagnia del compagno Flavio Cattaneo, per festeggiare 15 anni di relazione sentimentale. Ma non è finita qui, infatti il periodico ha chiamato anche un esperto per capirne di più. Il dottore ha detto che indossare la mascherina è una questione di protezione dagli altri.

In poche parole per evitare di prendere influenza o altri virus tramite tosse o starnuti. Quindi, con molta probabilità Sabrina avrà la febbre o raffreddore e non vuole contagiare la sua dolce metà. (Continua dopo la foto)

Sabrina Ferilli confermata a Tu si que vales

Dopo la partecipazione di Sabrina Ferilli come giurata a Tu si que vales 2020, ora sappiamo che Maria De Filippi, nel corso di un’intervista ha chiesto nuovamente all’attrice romana di far parte della nuova edizione del programma del sabato sera di Canale 5. Ricordiamo, infatti, che il talent della Fascino con l’artista capitolina ha avuto ascolti soddisfacenti.

Quindi, tranne imprevisti dell’ultimo minuto, la Ferilli parrebbe confermata all’edizione 2020 insieme a tutta la squadra. Naturalmente, aspettiamo dichiarazioni ufficiali da parte della conduttrice pavese e della sua casa di produzione.