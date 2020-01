Ivan Gonzalez, l’ex corteggiatrice Natalia Paragoni: “Senza valori”

Ivan Gonzalez, l’ex corteggiatrice Natalia Paragoni tranchant sui social

Convivere con sconosciuti tra le stesse mura non è mai semplice e e Ivan Gonzalez pare aver già diversi nemici. Il modello andaluso ha conquistato poche simpatie in queste prime settimane di permanenza al Grande Fratello Vip 4. In tanti lo hanno bersagliato di critiche, convinti sia una persona falsa e superficiale.

Il passare dei giorni permetterà di farsi un’idea più precisa riguardo a Ivan Gonzalez. E poi i concorrenti hanno dimostrato spirito solidale, dopo lo scontro con Paola Caruso in diretta. Per conquistarsi nuovi amici c’è probabilmente ancora tempo. Sarà meglio però cercare di smussare gli angoli perché la sensazione è che, al più piccolo errore, i coinquilini gli rinfacceranno ogni colpa.

Senza contenuti

Ai telespettatori il personaggio di Ivan Gonzalez è assolutamente famigliare, soprattutto se hanno seguito Uomini e Donne quando lui sedeva sul trono. Investito dell’importante ruolo, Ivan ebbe da ridire insieme ad alcune corteggiatrici, compresa Natalia Paragoni, apertamente schieratasi contro di lui tramite le recenti Instagram Stories.

Alla domanda su quale opinione nutra oggi di Gonzalez, la bella lombarda è tranchant. Come la vogliano mettere, se perché più intelligente o più furba, lo ha subito “ignorato”. Una volta conosciuto, si è accorta di avere dinanzi una persona totalmente priva di contenuti, perciò ha preferito concludere la frequentazione.

Ivan Gonzalez: il rifiuto a Uomini e Donne

Lo scorso marzo Natalia spiegò cosa l’avesse spinta ad abbandonare Ivan durante il programma di Canale 5 e lasciarlo solamente con Sonia. Voleva capire in fretta come stessero le cose, cosa provasse.

Sapeva già di essere più orientata verso Andrea Zelletta (il suo attuale compagno, ndr), ma volle comunque mettersi alla prova, togliersi qualsiasi dubbio, stabilire se nei riguardi di Gonzalez non sentisse davvero più nulla. E alla prima sera nella villa ne ebbe la conferma: vedendo Ivan Gonzalez baciare Sonia, non provò gelosia.

Il conduttore Alfonso Signorini ha l’ennesimo assist al bacio per riscaldare ulteriormente gli animi nel reality. La stessa Caruso, pur subissata dalle critiche, aveva imputato a Ivan aridità di sentimenti verso le donne. L’intervento di Natalia via social alimenta le perplessità.