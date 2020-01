Riki a Sanremo 2020: “Esser bello mi sta causando problemi”

Riki spiega il significato di Lo Sappiamo Entrambi, il brano in gara al Festival di Sanremo 2020

Tra la folta schiera di artisti annunciati per Sanremo 2020, salirà sul palcoscenico pure Riki. Se qualcuno, pochi anni fa, gli avesse preannunciato la partecipazione alla competizione canora, avrebbe creduto si trattasse di uno scherzo. E invece coronerà questo sogno.

Nata ad Amici di Maria De Filippi, la stella dell’artista aveva finito un po’ per eclissarsi, del resto la forte concorrenza nel mercato discografico concede ben poche pause. La prestigiosa ribalta concessa gli consentirà di rilanciarsi in grande stile.

Veterani e talenti emergenti

Amadeus ha deciso di puntare su Riki e gli altri 23 Big in gara, nomi più o meno conosciuti, accomunati, secondo la visione del ravennate, da un fattore comune: la qualità dei pezzi presentati alla commissione. Riccardo Marcuzzo mira a spazzare via i fastidiosi pregiudizi e a conquistare chi ancora poco lo conosce.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Marcuzzo spiega di aver voluto far parte della manifestazione mosso da obiettivi ben delineati: lasciare il segno, ampliare la fetta dei sostenitori e cancellare etichette assurde. Quando si vede un belloccio – spiega – si presume sia incapace di scrivere.

Si guarda molto e si legge poco oggigiorno. Il ragazzo è invece molto cervellotico, a maggior ragione ora, impegnato a dettare il proprio tempo, una grande fortuna. Vuole far capire di andare oltre al semplice bel faccino: sa pure portare contenuti.

Riki: la via di mezzo

Dopo aver disseminato qua e là vari spoiler di Lo Sappiamo Entrambi, il brano in concorso, ne chiarisce ora il messaggio. Il testo si sofferma sulla via di mezzo in cui si trova una storia.

Solitamente si parla dell’inizio o della fine di una relazione e invece Riki ha preferito porre l’accento su quello stato a metà, dove tutto sta per concludersi, ma non vuoi accettarlo e cerchi di recuperare. Quell’intervallo nocivo ad entrambi.

Riccardo racconta infine le difficoltà affrontate da Amadeus nel selezionare i brani. Ha desiderato ascoltare tantissime canzoni e il cantante sogna di onorare la propria carriera calcando il teatro Ariston. Scopo principale: abbattere i preconcetti.