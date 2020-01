Alessandra Mussolini all’Isola dei Famosi? Lo spiffero

Alessandra Mussolini all’Isola dei Famosi 2020? Esce un video

Per la seconda puntata de La Pupa e il Secchione (e viceversa) Paolo Ruffini, padrone di casa, ha dato un caloroso benvenuto ad Alessandra Mussolini. La donna ha giudicato i concorrenti in gara e, come spesso succede quando viene tirata in ballo, ne sono scaturiti divertenti siparietti.

A farle prendere un colpo il pupo Mariano, reo di confondere Iosif Stalin con Benito Mussolini, suo nonno! Ok che sono stati entrambi dittatori, ok che il periodo era quello, ma insomma…

Ritorno sul “luogo del delitto”

Alessandra Mussolini ha tenuto botta, strappando ampi sorrisi durante il confronto. Tornata sul “luogo del delitto”, dove infiammò l’arena grazie alla guerra contro Vittorio Sgarbi, l’ex europarlamentare ha connaturato in sé ’irresistibile ironia. Che le tornerà utile nell’esperienza sul piccolo schermo forse alle porte.

È bastata una foto a scatenare le voci: la Mussolini starebbe trattando l’approdo in Honduras. La produzione de L’Isola dei Famosi avrebbe intenzione di assoldarla per la nuova edizione, prevista fra qualche mese.

Beccata presso gli studi della società di produzione Magnolia a Roma (oggi Banijay Group) in compagnia dell’agente, Alessandra Mussolini valuterebbe l’eventuale proposta. Da naufraga o, chissà, da opinionista.

Il flop negli ascolti dell’anno passato spingerà ad adottare diversi accorgimenti. Se la conduttrice rimarrà Alessia Marcuzzi, confermata nientemeno che dall’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, permangono idee poco chiare riguardo Alba Parietti e Alda d’Eusanio.

Nel timore di commettere gli stessi errori, i dirigenti ponderano le mosse future e forse daranno brutte notizie alle opinioniste. Lo show dovrebbe tornare in primavera e qualora scoccasse l’ora di Alessandra, praticamente mai scomparsa dal mondo televisivo, il suo costituirebbe un debutto nei reality.

Alessandra Mussolini in un reality?

Il rumor su Twitter è stato lanciato dal giornalista Giuseppe Candela, condividendo un video che ritrae la nipote del Duce vicino gli studi della società di produzione del reality, la Magnolia. Pizzicata in piena mattinata, appare in compagnia dell’agente del casting Nando Moscariello. Di cosa avranno discusso?