Khagendra Thapa Magar, l’uomo più piccolo al mondo è morto

E’ morto a 27 anni Khagendra Thapa Magar, l’uomo più piccolo al mondo è stato stroncato da una polmonite

E’ morto a 27 anni Khagendra Thapa Magar, entrato nel guinness dei primati come l’uomo più piccolo del mondo. A dare la notizia del suo decesso è stata la famiglia, che ha detto che si trovava in un ospedale in Nepal.

Alto appena 67,08 centimetri, a causare la morte di Khagendra è stata una grave forma di polmonite. Già in passato ne aveva sofferto, ma stavolta a risentirne era stato il cuore, e non ce l’ha fatta.

Nato il 4 ottobre 1992, Khagendra Thapa Magar ha detenuto il record di uomo più piccolo del mondo fino al 14 giugno 2011. Infatti, in quella data fu il filippino Junrey Balawing ad ottenere il titolo, proprio lo stesso giorno che compiva 18 anni. Balawing è alto 65,58 cm e pesa 4,5 chili.

Khagendra Thapa Magar conquistava con il suo sorriso

La storia di Khagendra Thapa Magar è abbastanza singolare e quando lui stesso la raccontò fece commuovere il mondo intero. Magar era stato notato per la prima volta quando aveva 14 anni ed era stato condotto in alcune fiere dove lo pagavano per fotografarlo.

Fino ad alora il piccolo uomo era umiliato da questo, ma poi, nel 2010, quando compì 18 anni, venne registrato dal World Guinness Record. Da allora le cose cambiarono, lui aveva un ruolo importante, era l’uomo più piccolo del mondo e correva qua e là per essere ospitato.

La notizia della sua morte ha rattristato anche gli organizzatori del Guinness dei Primati, che si dicono dispiaciuti per la sua scomparsa. Tutti adoravano Khagendra e con il suo sorriso aperto conquistava subito.

Khagendra era affetto da nanismo

Il padre e la madre Dhana Maya hanno dimensioni normali, e anche il fratello minore è cresciuto normalmente. Kaghedra, invece, alla nascita pesava 600 grammi, e ha imparato a camminare a 8 anni. Ad undici anni è terminata la sua crescita.

Fino al suo diciottesimo compleanno Khagendra era l’adolescente più piccolo nel mondo e ha strappato il record al colombiano Edward Nino Hernandez, che misura 70,21 centimetri.

Adesso il suo successore al titolo è Junrey Balawing, che misura 59,93 centimetri. Molti ricorderanno Khagendra mentre nel programma di Jerry Scotti lo Show dei Record è stato ospite insieme a Jyoti Amge, anche lei affetta da nanismo.