Celine Dion, grave lutto per la cantante americana

E’ morta la madre di Celine Dion, la cantante ha voluto dedicarle lo spettacolo e ha cantato per lei

Celine Dion in lutto, è morta la mamma dell’artista, che ha dato la notizia sui social prima di esibirsi a Miami in un concerto. Therese Dion aveva 92 anni e la cantante ha voluto dedicarle lo spettacolo. Per lei ha cantato tutta la serata, dedicandole brani meravigliosi con tutto il cuore.

Sul social è spuntata anche una foto pubblicata dall’artista, che ritrae tutta la famiglia. La foto, in bianco e nero, mostra la madre Therese con il marito Adhemar-Charles Dion e i loro 14 figli.

Celine è la più piccola dei figli e con questa foto ha voluto ricordare i genitori che oramai non fanno più parte di questa vita. Anche il padre è morto da tempo, è infatti scomparso nel 2003.

Celine Dion deve la sua carriera alla madre Therese

Tanti i messaggi commossi dei fan che non hanno perso tempo e hanno inviato alla cantante parole di cordoglio e di affetto. Celine ha moltissimi motivi per ricordare la madre, è stata Therese Dion a lanciare la sua carriera quando aveva appena 12 anni. Celine sin da piccola aveva un sogno, quello di fare la cantante, e grazie alla madre lo ha realizzato.

Fu proprio nel 1981 che ‘Maman Dion’ inviò un nastro al produttore René Angelil. Costui poi divenne agente e marito della cantante. Ma Therese è stata anche nota per aver condotto un programma di cucina in tv per diversi anni.

Nel programma pubblicizzava i suoi piatti con il marchio “Les pâtés de Maman Dion”. Era stata sempre la madre a creare la “Fondation Maman Dion”, che si propone di supportare il percorso scolastico di giovani svantaggiati del Quebec.

La Dion le ha dedicato Over the Rainbow

La scomparsa della donna è stata ricordata anche dal ministro canadese Justin Trudeau che ha postato un messaggio su Twitter. Per Celine Dion la morte della madre è un altro grave dolore da sopportare, dopo quello della scomparsa del marito René avvenuta tre anni fa.

La cantante ha voluto però reagire a questa notizia esibendosi all’American Airlines Arena di Miami, e cantando dal vivo 18 brani.

Oltre a dedicarle lo spettacolo all’amata madre, ha voluto anche cantare per lei il brano di Harold Arlen Over the Rainbow. Il brano è stato composto apposta per il film “Il mago di Oz” del 1939.