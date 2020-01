Gwyneth Paltrow, ennesima provocazione “La candela con l’odore della mia vagina”

L’attrice lancia la candela con l’odore della sua vagina, polemiche per Gwyneth Paltrow, ma la candela riscuote successo

Le stranezze dei Vip non finiscono mai di sorprendere, e questa volta tocca a Gwyneth Paltrow stupire. L’attrice, che è anche una delle amate e pagate di Hollywood, è anche una delle più bizzarre. Già in passato avevano fatto scalpore le sue raccomandazioni per tenere l’organo genitale femminile in ottima salute.

Adesso, sempre per restare in tema, lancia la candela con l’odore della sua vagina. Una provocazione che sta destando stupore e commenti anche piccanti, ma Gwyneth Paltrow non ha intenzione di tirarsi indietro.

La candela è in vendita su Goop e viene descritta come un oggetto sexy, divertente e meraviglioso, e costa 75 dollari. Abbastanza costosa questa candela, ma il costo è giustificato dal fatto che chi la compra può sentire il profumo della vagina dell’attrice.

Gwyneth Paltrow e le sue trovate bizzarre

Non appena è scattata la vendita della candela sono partiti i commenti, alcuni abbastanza pesanti, altri ironici. C’è chi ritiene che si tratti di una cosa volgare, altri dicono semplicemente che si tratta di qualcosa assolutamente fuori luogo.

Insomma, sono arrivati commenti di tutti i tipi, ovviamente ognuno ha espresso il proprio parere. Tuttavia, a parte i commenti e i pareri, la candela a poche ore dalla sua messa in vendita è già sold out. Possibile?

Assolutamente vero, e pare che gli utenti abbiano apprezzato questa bella idea lanciata dalla Paltrow. Il tabloid Metro UK ha detto che le trovate di Gwyneth sono sempre originali ma riescono sempre a vendere. E pare che in fatto di vendere l’attrice sia davvero un’esperta!

Molti pensano che si tratti di una mossa pubblicitaria

Pare che qualche tempo fa la celebre attrice abbia messo in vendita anche qualcos’altro. Fra i prodotti bizzarri lanciati dalla Paltrow ci sono stati degli integratori per alleviare i sintomi della menopausa, chiamati “Madame Ovary”.

Ma non sono passate inosservate anche le uova vaginali anti-depressive, per i quali però si è beccata una multa per aver pubblicizzato con inganno. Tutto in vendita sempre su Goop, che molti hanno anche definito un sexy shop.

Per alcuni però la candela con l’odore della sua vagina è parte di qualche piano pubblicitario messo in atto dall’attrice. A breve su Netflix andrà infatti in onda la serie «Goop Lab», un docureality che svelerà argomenti molto cari a coloro che seguono Goop. Staremo a vedere cosa accadrà!