Una Vita trame spagnole: Telmo presenta pubblicamente suo figlio

Nelle prossime puntate della soap Una Vita, che andranno in onda su Canale 5 nel corso dei prossimi mesi, la salute di Lucia peggiorerà drasticamente. Stando alle anticipazioni della telenovela iberica infatti, il medico le diagnosticherà una grave malattia.

Nel frattempo, il piccolo Mateo scoprirà che Telmo è il suo vero padre. Il Martinez vorrà impegnarsi e prendersi le sue responsabilità, tanto che porterà il bimbo nel quartierino, dicendo ai vicini che si tratta di suo figlio.

Una Vita spoiler: Telmo assiste Lucia malata

Stando alle anticipazioni, nelle puntate iberiche della telenovela, Cristóbal riuscirà a fuggire dal quartierino dopo aver ferito gravemente Samuel. I vicini si sentiranno in colpa per non aver aiutato l’Alday ed evitare quella situazione, non prestandogli i soldi che aveva chiesto loro. Ormai però, la situazione è irrimediabile.

Nel frattempo, Telmo e Felipe aspetteranno con ansia i risultati delle analisi mediche di Lucia. Ursula, già al corrente della situazione, proverà ad impedire che Telmo e Mateo scoprano che la Alvarado sta per morire.

Le anticipazioni di Una Vita raccontano inoltre che Hipólito convincerà Bellita a recitare al fianco di La signora del mistero, ma la situazione prenderà una piega inaspettata. Genoveva invece prenderà le distanze dal quartiere, reo di non aver aiutato suo marito a recuperare i soldi per pagare gli strozzini. A quel punto, la dark lady prometterà di vendicarsi di tutti. Telmo continuerà ad assistere Lucia in ospedale, scatenando i pettegolezzi delle bigotte.

La verità di Telmo

Stanco di essere oggetto di pettegolezzo, Telmo decide di dire la verità per porre fine a tutte le voci: è il padre di Mateo. Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, Carmen si commuoverà quando Ramon, durante la commemorazione religiosa per ricordare Trini e Celia, dirà pubblicamente che le è grato per il suo sostegno. La donna si renderà conto che il Palacios potrebbe davvero essere l’uomo che la renderà felice.

Infine, nonostante Ursula abbia cercato di impedire tutto ciò, Telmo scoprirà la verità sullo stato di salute di Lucia. La donna che ama sta per morire. Il Martinez le prometterà di prendersi cura di Mateo, nonostante speri nel suo cuore che per l’amata arrivi un miracolo. La Alvarado si salverà? Lo sapremo con le prossime anticipazioni iberiche della soap opera Una Vita.