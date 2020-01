Uomini e Donne, anticipazioni 20 gennaio: ecco la scelta di Giulio Raselli

La scelta in diretta di Giulio Raselli

Una puntata particolare di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Infatti, subito dopo la soap opera iberica Una Vita, I telespettatori vedranno la scelta in diretta di Giulio Raselli. Ebbene sì, rispetto gli altri tronisti, l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià dirà a Giovanna Abate o Giulia D’Urso chi è la ragazza con cui inizierà una fidanzamento all’esterno del dating show di Maria De Filippi.

Quindi non ci sono nessun anticipazioni su quello che vedremo tra qualche ora. Una scelta mirata della redazione del Trono classico per riuscire a racimolare una percentuale di share superiore alla media attuale.

Chi sceglierà tra Giovanna e Giulia?

Ma chi sceglierà Giulio? Dare una valutazione non è abbastanza facile perché in questi mesi il tronista si è molto lasciato andare con Giulia, ma nello stesso tempo ha instaurato una bella complicità con Giovanna.

Quindi sono due rapporti completamente differenti e nessuno dei due prevale sull’altro. Una dimostrazione lampante i telespettatori l’hanno avuta proprio qualche giorno fa, e ripensando alle vecchi appuntamenti del Trono classico è veritiero quanto dice la Abate. Durante il suo lungo percorso Raselli non ha mai dato dimostrazione di provare qualcosa in più per una e non per l’altra.

Un atteggiamento che non è proprio piaciuto a Giovanna che dopo l’ultima puntata di U&D si è mostrata solamente in una clip condiviso dall’autrice e braccio destro di Quenn Mary, Raffaella Mennoia.

Lo sfogo della D’Urso è della Abate su Instagram

Nel profilo personale Instagram dell’autrice Raffaella Mennoia si sentono le due corteggiatrici di Giulio Raselli sfogarsi prima della scelta odierna. Infatti oltre ad annunciare la puntata di oggi pomeriggio, Giulia D’Urso ha detto di essere molto stanca ed agitata perché non riesce a dormire in questo periodo.

Inoltre ha anche degli attacchi d’ansia. Mentre la rivale Giovanna Abate sembra essere più rilassata. Infatti la corteggiatrice del Trono classico di Uomini e Donne non vede l’ora che il tronista faccia la sua scelta. Chi sarà?