Grande Fratello Vip 4: Barbara Alberti contro Eva Grimaldi e Imma

Barbara Alberti, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4 ha avuto parole molto dure nei confronti di Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Lo sfogo della concorrente è arrivato per difendere Licia Nunez. La Alberti ha dato della cattiva e volgare alla Battaglia, non capendo il suo modo di fare così aggressivo. Inoltre, non ha risparmiato frecciatine nemmeno nei confronti di Eva Grimaldi.

Grande Fratello Vip 4: Barbara Alberti senza freni

Sembra che gli animi dei concorrenti all’interno della casa si siano surriscaldati. Sta facendo ancora discutere la squalifica immediata di Salvo Veneziano, reo di aver usato frasi violente e sessiste ai danni di Elisa.

Ora, l’attenzione è rivolta alla lite tra Licia Nunez e Imma Battaglia, che tempo fa avevano una relazione, fino a quando la Battaglia non ha incontrato Eva, della quale si è innamorata. Durante uno sfogo notturno della Nunez, la Alberti ha espresso frasi piuttosto forti sulla Battaglia, definendola volgare e cattiva. Inoltre, ha dato della megalomane sia ad Imma che ad Eva.

Le parole della Alberti non sono passate inosservate, tanto che alcuni utenti hanno chiesto la squalifica dal Grande Fratello Vip 4. Nella prossima puntata, senza dubbio si affronterà anche questa faccenda.

Grande successo del reality

Nel frattempo, i telespettatori continuano a seguire le varie dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Desta curiosità la situazione di Pago che, dopo un incontro con Serena, le ha chiesto del tempo per riflettere. Ed ancora, le uscite di Antonella Elia non fanno che alterare gli equilibri della casa.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip sta registrando ottimi ascolti. La seconda puntata ha raggiunto i 2.9 milioni di spettatori per il 16.76% di share. Incollati allo schermo 3.4 milioni di spettatori per assistere alla puntata in cui si è affrontata la squalifica di Salvo Veneziano, ospite anche a Live-Non è la d’Urso per parlare dell’accaduto.

Infine, nell’ultima puntata del Gf Vip andata in onda venerdì scorso, si sono toccati i 3 milioni netti e il 17.67%. I picchi di share si sono registrati con l’ospitata di Vittorio Cecchi Gori a confronto con Rita Rusic e con Miriana Trevisan, arrivata nella casa per dare consigli a Pago sulla sua situazione sentimentale decisamente complicata con la ex fidanzata Serena Enardu che, tra l’altro, è decisa a riconquistarlo a tutti i costi, riscoprendosi profondamente innamorata di lui.