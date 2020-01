Juan Luis choc: ‘Ora dico la verità sulla notte passata insieme, Gemma Galgani ha mentito. Ecco com’è andata e perché si è arrabbiata’

Juan Luis Ciano rompe il silenzio su Gemma Galgani

A distanza di un paio di settimane l’ex cavaliere Juan Luis Ciano ha rotto il silenzio parlando della sua esperienza all’interno del dating show di Maria De Filippi. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, l’odontotecnico napoletano ha detto che era convinto che al parterre senior avrebbe trovato una donna più grande di me, una persona matura e invece ha trovato ben altro.

Ciano è rimasto molto deluso da Gemma Galgani, soprattutto perché secondo lui ha detto molte cose false sul suo conto. Ma la replica dell’uomo non è terminata qui, infatti ha raccontato la sua verità su quanto accaduto quella famosa notte trascorsa con lei in un hotel di Torino.

Juan Luis contraddice la dama torinese

Come accennato prima, una delle cose inesatte dette da Gemma Galgani a Uomini e Donne riguarda la notte passata insieme quando Juan Luis si è recato a Torino per darle visita. Intervistato dal Magazine di Uomini e Donne, l’ormai ex cavaliere del Trono over ha rivelato che lui non ha dormito come un pinguino, fermo, stalattitico, ma hanno trascorso la notte abbracciati. Stando alle sue parole hanno avuto uno scambio di tenerezze.

La grande delusione dell’ex cavaliere di Uomini e Donne

Nel corso dell’intervista Juan Luis ha detto che i suoi sentimenti sono stati distrutti da Gemma Galgani. Ha ammesso che le voleva bene ed è rimasto molto male per come è andata a finire.

Sembra proprio che tra i due protagonisti del Trono over di Uomini e Donne non siano proprio capiti. L’ex cavaliere ha affermato che la torinese ha demolito tutto inventandosi cose inesistenti. Poi l’ha accusata di volere tutto e subito mentre a lui piace intraprendere una relazione sentimentale col tempo, senza fare le cose di corsa.

Infine ha detto che l’ha sempre stata trattata con i guanti bianchi. Arriverà la replica della dama piemontese che tra l’altro domenica ha compiuto 70 anni? A questo punto non ci rimane che attendere.