Elisabetta Gregoraci fuori da Sanremo, ex Miss Italia: “La ruota gira”

Elisabetta Gregoraci, il karma è una ruota che gira: ex Miss Italia racconta la raccomandazione del padre

Elisabetta Gregoraci ha da poco aperto una faida contro Nicola Savino. La bellissima showgirl sostiene che il presentatore l’abbia fatta fuori da L’Altro Festival, show in onda su Rai Play durante la settimana sanremese. Sconvolgenti le ragioni millantate: l’impreparazione e le scelte artistiche non c’entrerebbero niente.

L’epurazione dipenderebbe infatti esclusivamente dall’orientamento politico dell’ex marito di Elisabetta, l’imprenditore Flavio Briatore, notoriamente simpatizzante di destra. Alle dure accuse hanno risposto prontamente sia lo stesso Savino che Amadeus, direttore artistico e presentatore della manifestazione in programma dal 4 all’8 febbraio 2020.

Il precedente coinvolge Flavio Briatore

Ad opinione dei due, Elisabetta Gregoraci dovrebbe saper incassare i no. Talvolta le cose non vanno come sperato. E mentre lei preparava la controreplica, un’ex Miss Italia rideva sotto i baffi. Correvano i primi anni del 2000 quando la calabrese muoveva i primi passi nel mondo televisivo, chiamata alla conduzione di Sipario su Rete 4, rotocalco gossipparo trasmesso subito dopo il tg di Emilio Fede.

In pochi lo sanno: quel ruolo lo avrebbero inizialmente dovuto affidare a Danny Mendez, beffata nelle battute decisive. E poiché il karma prima o poi gira, a distanza di 24 ore dall’esclusione di Elisabetta Gregoraci la Mendez provoca via social.

Leggendo le notizie dal nostro Paese, ha appreso la notizia. Purtroppo la vita talvolta riserva pure qualche delusione. E torna con la mente al 2002, a un episodio simile, sempre riguardante la Gregoraci. Danny era andata a sostenere un provino per assumere la guida di Sipario ed era in procinto di firmare il contratto.

A quei tempi il loro amico Emilio Fede dirigeva il telegiornale. Infine scelsero senza darle spiegazioni, sebbene lei le chiese sia al direttore sia alla rete del ripensamento. Guarda caso chi chiamarono? Elisabetta, già.

Elisabetta Gregoraci: la ruota gira

In chiusura Mendez spiega di capire perfettamente la delusione provata nel momento in cui ti sollevano dall’incarico all’ultimo momento. La ruota gita. Fortunatamente loro hanno altre chance, ma non è facile. Quasi vent’anni fa pretese chiarimenti in merito e le spiegarono che la Gregoraci gli era stata imposta da Briatore. La ruota gira sempre.

Per ricostruire le vere dinamiche servirebbe un confronto diretto: ciò accadrà? Difficile, praticamente impossibile. Ci vorrebbe un mezzo miracolo…