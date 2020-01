Francesca Sofia Novello, sessismo a Sanremo 2020: “Ho gran testa”

Francesca Sofia Novello: ribatte alle critiche per il ruolo di valletta affidatole per Sanremo 2020

Passati pochi giorni prende ancora campo Francesca Sofia Novello, tra le 10 co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020. La modella, nota anche per essere fidanzata con Valentino Rossi, si affida stavolta al suo account ufficiale di Instagram.

Dopo voci, annunci e smentite, per mercoledì 14 gennaio 2020 Amadeus ha organizzato una conferenza stampa fin da subito contestata poiché ritenuta sessista.

Presentata in occasione della cerimonia come una donna bellissima e disposta a stare un passo indietro, Francesca Sofia Novello tenta di rasserenare gli animi. La donna parla e chiude il suo prolisso messaggio in modi molto chiari. Non intendono compiere passi indietro, di passi avanti devono farne parecchi. E non hanno la necessità di accendere polemiche inutili e sciocche.

Le parole della giovane intendono spegnere ogni focolaio ancora attivo, acceso anche da illustri artiste italiane, quali Claudia Gerini e Ambra Angiolini. A chiunque creda abbia avuto un atteggiamento remissivo, visto il silenzio, Francesca replica puntuale.

Lo sfogo di Lady Rossi

Pronti via e sbandiera le sue credenziali: Francesca Sofia Novello fa la modella da quando ha 16 anni, è diplomata in lingue ed è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza con due soli esami alla laurea. Fa anche oggi la modella, fidanzata con Valentino Rossi, e lo farà pure laddove lui la sposi oppure la lasci. Ovviamente, fa la modella in quanto di bella presenza, alla pari delle colleghe.

L’hanno chiamata all’Ariston perché è bella? Può darsi – ammette la Novello – poiché in 69 edizioni di Festival sono sempre state chiamate donne incantevoli e spesso più di lei: così funziona lo show. Forse l’hanno chiamata per il noto compagno, ma ciò le interessa poco o niente: è un lavoro e così lo approccia.

Francesca Sofia Novello: grande testa e grande cuore

Chi la conosce – aggiunge – sostiene che oltre all’avvenenza e la celebre relazione sentimentale, abbia un grande cervello, un grande cuore e una visione estremamente positiva della vita. In conclusione, indica il vero terreno di scontro, ossia quello dei pari diritti e delle opportunità.

I critici afferreranno il punto? Se il successo di Sanremo è proporzionalmente correlato alle polemiche create, una cosa è certa: la 70esima edizione sarà esplosiva!