Veronica Burchielli: “Con Alessandro Zarino vivo qualcosa di unico”

Veronica Burchielli racconta come va la relazione con Alessandro Zarino

L’amore non è bello se non è litigarello. Messa temporaneamente fine, settimane passate, alla loro relazione dopo continui tira e molla, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino sembra abbiano finalmente raggiunto l’equilibrio nella coppia.

Come saprete, se seguite le vicende di Uomini e Donne, i due ex tronisti ebbero numerosi scontri, ma finalmente oggi si ritraggono complici sui social ed ora rispondono ai quesiti degli ammiratori, raccontando come procede la loro storia.

Nel corso del dating show gli stati d’animo vengono amplificati all’estremo: quante volte lo abbiamo sentito dire? Un fondo di verità probabilmente esiste perché difficilmente lo spettacolo offerto da Veronica Burchielli e la dolce metà sarebbe potuto succedere fuori.

Solamente avvolti dalla bolla mediatica, le emozioni eruttano con cotanta intensità. Pur avendo assistito a liti frequenti, i fan hanno sempre fatto il tifo per loro, scorgendo una complicità più unica che rara. Dai recenti sviluppi avevano ottime ragioni nel crederlo, infatti nonostante Veronica avesse rifiutato inizialmente Zarino ha poi fatto marcia indietro.

Occupato un posto importante

In apertura della sessione di domande e risposte, Alessandro Zarino manda una dedica a Veronica Burchielli. Oggi rappresenta e occupa un posto importante nel suo percorso di vita. La considera speciale perché ti mostra chi sei veramente. Ti riconsegna a te stesso. Ti ricongiunge a quella componente di te che credevi di aver perduto.

La palla passa poi nella metà campo di Veronica, pronta a raccontare la grande premura scoperta nel partner, dedito nel farle avere qualsiasi cosa lei necessiti. Non le fa mancare niente, se potesse darle la luna le darebbe pure quella se solamente glielo chiedesse. È molto presente per lei e quando si separano il distacco dura poco.

Veronica Burchielli: un sentimento mai vissuto prima

Cercano di stare insieme tutto il tempo che vogliono farlo e fortunatamente la voglia è tanta. Il sentimento provato Veronica non l’ha mai vissuto prima, però può dirlo bellissimo. Infine, riguardo alla volta in cui lo ha rivisto, confessa di esser morta dentro, l’ha esternatocon il suo carattere, attraverso orgoglio, rabbia, timore, insicurezze. D’altronde è Veronica – conclude – e non saprebbe spiegarlo diversamente.

Contestata per aver inizialmente respinto la proposta di Alessandro, la Burchielli, oltre alla riappacificazione tra lei e la dolce metà, ha riconquistato i favori del pubblico. E sembra che niente e nessuno li possa fermare.