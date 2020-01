Elisa De Panicis, accusa choc: “Ha comprato i followers”

Elisa De Panicis è una finta influencer? I followers li avrebbe comprati

Elisa De Panicis è stata la prima eliminata al Grande Fratello Vip 4 venerdì scorso. Perché è una vip? E soprattutto come? Le domande, anche abbastanza comprensibili soprattutto tra chi bazzica poco il web, trovano risposta via social.

Difatti, la giovane vanta un milione di seguaci su Instagram. In queste prime puntate si è probabilmente perso il conto di quante volte abbiano menzionato l’importante traguardo tagliato dalla giovane.

La stessa Barbara Alberti, che aveva deciso di spedirla dritta in nomination contro Andrea Denver, nel tesserne le doti lo ha spesso e volentieri ripetuto, soprattutto dopo l’eliminazione.

La nonna della Casa, probabilmente tra le menti più colte e raffinate nella storia del programma, ha speso parole molto carine verso Elisa De Panicis, evidenzianone la popolarità riscossa in tutto il mondo: una star mondiale.

Ormai tante celebrità nate nell’epoca attuale provengono proprio dal web, un esempio è Chiara Ferragni, la signora Fedez, data addirittura in lizza per co-condurre Sanremo 2020. Addirittura l’imprenditrice digitale cremonese è stata oggetto di studio presso la prestigiosa università Harvard.

A risultati del genere Elisa De Panicis non è ancora arrivata. Lo farà magari in futuro, ma non oggi. Tuttavia, varcava la soglia del GF già molto famosa in Francia, Spagna e Cile. Ha infatti partecipato a diversi reality e programmi tv di notevole successo, quali L’Isola dei Famosi e Uomini e Donne.

Alla gogna

Abbandonato lo show di Canale 5, nuove nubi si addensano sulla De Panicis. Il milione di seguaci su Instagram è finito nelle mire di Alice Venturi, che, dopo una breve ricerca sul portale NinjaLitics (utile ad analizzare l’andamento dei follower), ha lanciato l’accusa choc: i followers sarebbero comprati.

Qualcuno – chiede la make-up artist e youtuber – ha già avvisato il Grande Fratello Vip lo strano caso di Elisa De Panicis? Ha più followers arabi che italiani? Nel 2020 – aggiunge – alla gente ancora sfugge chi tenta di fare il furbo. Il milione tondo tondo di fan la insospettisce.

Elisa De Panicis: cifre sospette

Il grafico di NinjaLitics illustra un misterioso aumento di followers in poco tempo nonché un ridotto coinvolgimento degli utenti, pari a circa l’1,16%. La possibilità di comprare i fan è risaputa, però è curioso rilevare che nessuno della produzione se ne sia reso conto. Ci saranno risposte ufficiali?