Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 gennaio: previsioni segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox del 20 gennaio porta una ventata di novità davvero interessanti che vale la pena leggere con attenzione. Le persone del Toro devono chiarire alcune cose in amore, mentre i nativi dell’Acquario devono fare attenzione ai malanni di stagione. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 20 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Giornata con Luna favorevole, un segnale di fortuna. Per sbloccare alcune situazioni dovete aspettare la primavera. Se ci sono blocchi, l’astrologo delle stelle vi consiglia di verificare.

Toro – Giornata un po’ costosa, sia in termini di energia che di soldi. Se qualcosa non va per il verso giusto, è meglio fare buon viso e cattivo gioco. Con Sole e Mercurio dissonanti sentite la necessità di risparmiare molto. Se in amore ci sono cose da chiarire, è meglio farlo subito.

Gemelli – Settimana davvero interessante. Alcuni di voi devono ancora metabolizzare ciò che è successo nel 2019. Chi si è bloccato nel lavoro ed è partito da poco, è chiaro che deve ricucire eventuali strappi avvenuti nei mesi scorsi. Per fortuna, l’amore è più tranquillo.

Previsioni di lunedì 20 gennaio da Cancro a Vergine

Cancro – Settimana importante. Spesso non avete voglia di discutere in prima persona ma spingete gli altri a prendere iniziative al posto vostro. Un cambiamento di lavoro sarebbe auspicabile, vorreste lavorare meglio. In questo momento, l’amore è premiato.

Leone – Se c’è qualcosa che non va, le prossime due giornate vi aiuteranno a fare chiarezza. Questo mese è iniziato male per quanto riguarda l’amore ma dovete rivedere l’amicizia e le relazioni. Se una storia non va bene, dite la vostra entro giovedì.

Vergine – In questa giornata la Luna è dissonante e crea fastidi a livello digestivo o nervoso. Da qualche tempo sembra che non potete dire nulla che siete subito criticati da persone che cercano di mettervi in cattiva luce. Non ci riusciranno perché avete il sostegno delle stelle.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Avete bisogno di grandi emozioni. Avere la Luna favorevole per 48 ore significa non solo avere un buon rapporto con gli altri, ma definire una love story, una questione lavorativa.

Scorpione – In questa giornata di lunedì Venere, Giove e Saturno sono in ottimo aspetto. La stanchezza si fa sentire più forte che mai, quindi cercate di fare le cose con calma. L’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di non trascurare la forma fisica.

Sagittario – Contrariamente alla vostra natura ottimista, in questi giorni siete pensierosi. C’è agitazione nell’aria. Si consiglia di prendere tutto con molta cautela e di non cacciarvi in situazioni pericolose. In amore c’è qualche indecisione, magari avete due storie in ballo.

L’oroscopo di Paolo Fox del 20 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata avete voglia di far emergere le vostre ambizioni. Mercoledì e giovedì la Luna e Urano saranno favorevoli. Questa è una settimana buona per gli incontri, le reazioni e per tutto ciò che avete rimandato da qualche tempo.

Acquario – Le persone che vi stanno attorno hanno una situazione astrologica benefica ed energica. In questo periodo desiderate avere intorno solo persone cui volete bene per dare il meglio di voi stessi. Nonostante ciò, in amore ci sono piccole perplessità. Fate attenzione alle articolazioni e a qualche malessere stagionale.

Pesci – In questo inizio di settimana avete una grande forza. Qualche malessere c’è ma non fatevi scappare la presunta anima gemella. Le nuove storie sono importanti e le prossime 48 ore vi avvicineranno all’amore. Evitate le ore piccole.