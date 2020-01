Barbara D’Urso caccia per sempre Taylor Mega: “Li hai offesi, con me non ci sarai più” (Foto)

Taylor Mega e il dito medio rivolto alla Polizia di Stato

Puntata movimentata questa domenica sera con Live non è la D’Urso. Una puntata iniziata con la grande polemica sul Grande Fratello Vip e Salvo Veneziano e le sue frasi violente e sessiste. Un processo che dura da una settimana ed ha visto la squalifica del concorrente.

La serata è molto animata, tra chi difende Salvo a chi continua ad accusarlo senza limiti. Accuse che se pur giuste dovrebbero trovare una fine, viste le scuse provate e dimostrate dallo stesso concorrente.

Da una discussione all’altra, dopo le scuse dell’ex gieffino versione 2000, si passa a discutere con Taylor Mega che vuole rimostrare contro Antonella Elia.

Arriva Taylor Mega e scoppia la bomba

Taylor Mega in diretta accusa Antonella Elia di aver avuto e ripetuto più volte frasi sessiste nei suoi confronti. Una serie di spiegazioni quasi poco comprensibili. Taylor non lascia parlare nessuno, ma i presenti cercano di farle comprendere la differenza tra le parole della Elia e quelle di Salvo Veneziano.

Una lunga discussione senza arrivare al punto fino a quando arriva la domanda precisa, parlando di violenza, di linguaggio e di messaggio indirizzato al pubblico, le viene chiesto perchè si sarebbe fotografata davanti ad una camionetta della Polizia di Stato con il dito medio alzato.

Taylor Mega nega tutto, o meglio non vuole rispondere, alludendo al fatto che lei è li per parlare di altro e che non le interessano altri argomenti. Cambia discorso più volte dicendo che deve prendersi uno stacco dal mando della televisione perchè ha un grande progetto da realizzare.

La furia di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, conduttrice del programma, fa direttamente alla influencer la domanda. Taylor hai mai fatto una foto del genere? La Taylor dice di non ricordare.

Barbara D’Urso a questo punto la avvisa: “Se hai fatto una foto del genere tu non parteciperai mai più alle mie trasmissioni”. La Taylor annuisce e finisce il collegamento. Qui sotto potete vedere il post in questione in cui Taylor Mega, alia Elisa Todesco vero nome della influencer, ha oltraggiato la Polizia di Stato.

Prontamente alle 22.27 la fotografia in questione è stata rimossa dal social.