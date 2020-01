Il Paradiso Delle Signore 4 anticipazioni 20-24 gennaio: Silvia aggredisce Roberta

Le anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore 4 si concentrano sull’operazione di Federico Cattaneo. Quest’ultimo decide di operarsi e Roberta lo sostiene. La madre Silvia, per niente d’accordo con la decisione di Federico, aggredisce la Pellegrino.

Anche tra Cosimo e Gabriella non scorre buon sangue. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della daily soap in onda su Rai 1 da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio.

Anticipazioni Il paradiso Delle Signore 4: Federico si opera

Le cose al Paradiso non stanno andando bene a causa di una consegna di abiti sbagliati e Gabriella se la prende con Cosimo. La signora Amato difende la stilista davanti al direttore del Grande Magazzino milanese.

Federico decide di operarsi e la giovane Pellegrino si schiera dalla sua parte. Silvia non approva l’atteggiamento di Roberta e l’aggredisce verbalmente: non vuole che Federico si operi perché se va male perderà anche l’uso degli arti superiori.

Silvia è molto disperata e cerca di far ragionare suo figlio Federico, che è sempre più deciso a operarsi. Continuano gli scontri tra Gabriella e Cosimo per questioni di lavoro. Nel frattempo, Angela si mette alla ricerca di un nuovo impiego, che adesso le serve più che mai per pagare l’investigatore che deve trovare suo figlio.

Flavia lascia Milano

Le anticipazioni delle nuove puntate della daily soap Il Paradiso Delle Signore in onda fino al 24 gennaio, si concentrano su Federico. Il giovane Cattaneo è ricoverato in ospedale, in attesa dell’intervento. Riccardo, sempre più attento alla vita di Angela, decide di aiutarla.

La contessa di Sant’Erasmo, ferita e amareggiata dal comportamento del suo ex Umberto, decide di lasciare Villa Guarnieri. Né Umberto e né Marta sembrano riuscire a farla cambiare idea. Magari un bacio tra due ex amanti potrebbe rimettere a posto ogni cosa.

Flavia comunica ad Adelaide che sta per lasciare Milano, mentre l’avvocato Ravasi continua a girare intorno alla contessa di Sant’Erasmo. Proseguono le schermaglie tra la signorina Rossi e l’imprenditore Bergamini, ma quest’ultimo vince la discussione. Il giorno dell’intervento si avvicina e Federico inizia a mostrare i primi segni di paura.

I telespettatori scoprono che dietro le sviste lavorative del signorino Bergamini c’è un grosso problema familiare che agita il suo animo. Nel frattempo, Gabriella fa la conoscenza della signora Delfina, la madre di Cosimo. Al Grande Magazzino arriva un’attrice di fotoromanzi il cui agente vuole fare una proposta a Vittorio. Federico è sul lettino, pronto a entrare in sala operatoria per subire il delicato intervento.