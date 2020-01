Una Vita anticipazioni 20-24 gennaio: Samuel minaccia padre Telmo

Le anticipazioni di Una Vita sono a dir poco sorprendenti. Ceferino fa la corte a Lolita, ma Casilda reagisce malissimo. Samuel minaccia padre Telmo, mentre Ursula si preoccupa per le voci che girano in paese. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della popolare soap iberica in programma su Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio.

Anticipazioni Una Vita: Ceferino corteggia Lolita

Casilda scopre che Ceferino ha invitato Lolita al cinematografo e ci rimane molto male. Leonor decide di perdonare Inigo e tra i due torna di nuovo il sereno. Celia capisce che Lucia non è innamorata di Samuel e che il suo cuore batte per qualcun altro. La donna decide così di scoprire chi è l’uomo che ha fatto breccia nel cuore della giovane Alvarado.

Samuel teme che Lucia possa lasciarlo da un momento all’altro e così decide di correre ai ripari. Nel frattempo, Ceferino continua a fare la corte spudorata a Lolita la quale sembra ricambiare i suoi sentimenti. Casilda, molto interessato a Ceferino, fa di tutto per evitare che i due rimangano da soli.

Ursula preoccupata per padre Telmo

Le anticipazioni delle prossime puntate italiane della soap ‘Una Vita’ si concentra su Lucia e padre Telmo. I due sembrano aver ritrovato il loro vecchio feeling e trascorrono molto tempo insieme. Samuel fa di tutto per tenerli separati, ma fallisce miseramente. Celia, ignara dei veri sentimenti di Lucia e del sacerdote, apprezza moltissimo il fatto che padre Telmo dia sostegno alla giovane Alvarado.

Samuel, accecato dalla gelosia, decide di affrontare padre Telmo. Il giovane Alday minaccia il parroco: se non sta alla larga da Lucia, farà scoppiare uno scandalo. Anche Ursula è molto preoccupata per le voci che girano in paese e invita il sacerdote a essere più prudente. Padre Telmo, però, non vuole sentire ragioni continua a frequentare la giovane Alvarado.

Jordi escogita un piano per trascorrere un po’ di tempo da solo con Flora. Il giovane regala a Inigo e Liberto due biglietti per assistere a un incontro di boxe. Purtroppo, le cose non vanno come aveva previsto Jordi, che si trova ad affrontare qualche ostacolo. Nel frattempo, ad Acacias girano voci maliziose e piccanti sul rapporto che c’è tra Lucia e padre Telmo.