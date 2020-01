Il Segreto anticipazioni 20-24 gennaio: Maria fa una scoperta scioccante

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano novità a dir poco scioccanti. C’è molta agitazione a Puente Viejo a causa della costruzione di una diga. Molti pensano di lasciare il paese, mentre gli altri preferiscono restare e lottare per far valere i propri diritti.

Maria, intanto, fa una scoperta agghiacciante. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della soap iberica in programma da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio su Canale 5.

Anticipazioni Il Segreto: Maria turbata

Mentre in paese si continua a discutere sulla pericolosità della costruzione di una diga, Ester e il parroco fanno una lunga chiacchierata. Con l’aiuto di alcuni amici, Isaac ed Elsa decidono di sposarsi con una cerimonia semplice in piazza, senza spendere molto. Maria decide di fare esercizi senza l’aiuto della sua infermiera, ma qualcosa non va per il verso giusto.

C’è molta agitazione a Puente Viejo a causa della costruzione di una diga. C’è chi teme di lasciare il paese e cercare lavoro altrove e chi vuole resistere e lottare per far valere i propri diritti. Il primo tra questi è Carmelo che inizia a studiare una strategia per scongiurare il pericolo incombente. Nel frattempo, Maria fa una scoperta che la turba profondamente.

Il nuovo piano di donna Francisca

Le anticipazioni delle puntate italiane de ‘Il Segreto’ in programma fino al 24 gennaio annuncia interessanti novità. Prudencio, deciso a scoprire il segreto di Lola, cerca di estrapolare qualche informazione da Ana, ma la sorella della giovane lo smaschera. Nel frattempo, Severo e Irene sono convinti che Carmelo stia nascondendo qualcosa. Il dottor Zabaleta va a trovare Maria per verificarne le condizioni di salute.

Dopo averla visitata, il dottore si rende conto che la situazione è molto delicata. Nel frattempo, Onesimo e Brunilda decidono di portare avanti la loro storia lontano da occhi indiscreti. Qualcuno, però, li tiene d’occhio e inizia ad avere qualche dubbio sul loro conto. Donna Francisca, intanto, cerca un modo per fermare la costruzione della diga.

Raimundo fa di tutto per salvare la cittadina, che rischia di essere cancellata a causa della costruzione di una diga. Maria decide di non sospendere il suo lungo percorso di riabilitazione, ma il dottore è convinto che la donna sia prossima a un collasso. Alvaro chiede a Elsa un appuntamento.