Il dramma di Serafina Scialò

Umberto Tozzi: trovata senza vita nel suo appartamento, Serafina Scialò, ex moglie del cantante. La donna da giorni non si recava al lavoro. I suoi colleghi hanno dato l’allarme per primi. A darne la notizia il Messaggero Veneto. Al momento non sono ancora certe le cause del decesso della donna.

Serafina Scialò di 63 anni lavorava presso l’Istituto Educandato Uccellis di Udine, come collaboratrice scolastica. Venerdi a ritrovare il corpo senza vita della donna, sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, con l’aiuto dei vigili del fuoco intervenuti per entrare in casa.

Serafina Scialò non si è presentata al lavoro nei giorni seguenti le vacanze di Natale e, non aveva comunicato la sua possibile assenza. Sono stati i colleghi che insospettiti dalla prolungata assenza non motivata, che hanno allertato le forze dell’ordine, i quali hanno fatto irruzione nell’abitazione della donna, costatandone il decesso.

Ignote le cause della morte

Le autorità che non hanno reso note le cause della morte della donna, ma ipotizzano una morte per cause naturali. Serafina Scialò e Umberto Tozzi si erano conosciuti negli anni ’70, dal loro matrimonio durato una decina d’anni è nato un figlio Nicola Armando.

Il divorzio che ha segnato la fine del loro rapporto è arrivato nel 1984. In seguito Tozzi ha ritrovato l’amore con Monica Michelotto, che ha sposato nel 1995. Il cantautore e chitarrista italiano, è attivo dagli anni ’70 ad oggi. Tozzi con i suoi 80 milioni di copie vendute, ha ben 34 album pubblicati, in Italia e all’estero, è tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggiore numero di dischi.

La storia d’amore di Serafina Scialò con il cantante risale al periodo in cui Tozzi cantava canzoni di successo come “Gloria” e “Ti amo”. Umberto Tozzi e la donna cantarono insieme anche il brano “Tre buone ragioni”. Al momento il cantante non ha voluto rilasciare alcun commento in merito al prematuro decesso della sua ex moglie.