Maria De Filippi, scoop: la conduttrice avrebbe un account social sotto falso nome

Maria De Filippi è amatissima da tutti. Nonostante il suo grande successo, la regina della tv italiana è sempre stata antisocial per proteggere la sua persona e il propria privacy. A quanto pare, però, la conduttrice di Uomini e Donne sarebbe presente su Instagram con un falso profilo. Vediamo tutti i dettagli…

Maria De Filippi avrebbe un profilo su Instagram

A lanciare lo scoop è stato Alfonso Signorini a La Repubblica delle Donne poco tempo fa. Il direttore di “Chi” ha si è lasciato andare ad una confessione clamorosa che ovviamente ha incuriosito i fan di Maria De Filippi.

Stando alle sue parole, Queen Mary avrebbe un profilo social all’insaputa di tutti. Fino a qui non ci sarebbe nulla di strano se la sua identità non fosse falsa. Sì perchè, Maria che non ha mai amato i social network sembrerebbe essersi iscritta con un altro nome, per non essere disturbata.