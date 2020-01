Roma – Le grida disperate di due coniugi di 40 anni hanno attirato l’attenzione di un carabiniere della compagnia Trionfale, che stava camminando sulla stessa via. L’uomo che si trovava fuori servizio è intervenutoin soccorso dei due che urlavano: “La nostra bambina di un mese non respira, è bianca in viso. Sta morendo”.

La bimba, una neonata di neanche un mese, era cianotica e non respirava più a causa di un rigurgito. Coraggiosamente il militare ha preso la bimba sollevandola da passeggino e, con il permesso del padre, le ha fatto la manovra di Heimlich, riuscendo a liberare le vie aeree della neonata.

In seguito è intervenuto il 118 che ha trasportato la bimba all’ospedale Bambin Gesù dove hanno trovato la piccola in buone condizioni. Tuttavia per sicurezza i medici hanno preferito trattenere la neonata una notte in osservazione.

Militare esegue la manovra di Heimlich e salva una neonata

Il vicebrigadiere Angelo Perillo ha raccontato all’Agi: “Ho pianto di gioia e non me ne vergogno. Salvare la vita di una bambina di soli 20 giorni dona sensazioni uniche“. Ed ha aggiunto: “Sono intervenuto per istinto, ho sentito urlare e mi sono catapultato. La bambina aveva un colore preoccupante e gli occhi sbarrati, per questo bisognava fare presto“.

Perillo, questo il mome del militare non si considera un eroe, affermando: “L’unica eroina è la piccola di soli 20 giorni. Una bambina stupenda con occhi blu meravigliosi”.

Il giovane vicebrigadiere ha aggiunto: “Ho sentito il papà poco fa – che mi ha chiamato, la bimba sta bene. E’ sotto osservazione, ma è in salute”. La notizia ha fatto commuovere il giovane militare che ha detto: “Abbiamo pianto sia io sia il papà, sono lacrime di felicità”.