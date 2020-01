‘Mia figlia stava per morire…’: Marco Liorni scoppia a piangere per la tragedia sfiorata

Il dramma di Marco Liorni e le lacrime in studio

Sabato 18 gennaio su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata di Italia Sì. In quell’occasione il padrone di casa Marco Liorni ha raccontato al pubblico un brutto episodio che ha letteralmente cambiato la vita della sua famiglia.

In pratica, qualche anno fa la figlia viola ha rischiato di morire perché stava soffocando. Per fortuna la maestra Sabrina è riuscita ad intervenire in tempo, per questa ragione il conduttore romano l’ha voluta invitare al suo talk.

C’è da dire che la donna è intervenuta immediatamente attraverso la disostruzione pediatrica. Cioè la manovra di Heimlich è stata indispensabile per aiutare bambina. Durante il racconto Liorni si è commosso più volte e ha voluto ringraziare ancora una volta l’insegnante.

La figlia salvata da un soffocamento grazie all’intervento di una maestra

Come ogni sabato pomeriggio, su Rai Uno va in onda Italia Sì. La scorsa settimana, però, Marco Liorni ha voluta parlare di una storia che lo riguarda da molto vicino. In pratica il conduttore capitolino ha detto che alla scuola dell’infanzia c’era una bambina che stava soffocando a causa di un pezzetto di pizza.

Quella ragazzina era sua figlia Viola, che è stata salvata dalla maestra Sabrina, che aveva da poco tempo frequentato un corso di disostruzione pediatrica. Una volta in studio, il presentatore di Reazione a Catena ha abbracciato affettuosamente la signore dicendole che le sarà sempre grato. Poi il giornalista ha invitato tutti di fare questi corsi salvavita perché sono indispensabili.

La vita privata e professionale di Marco Liorni

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Marco Liorni possiamo dire che è convolato a nozze ben due volte e ha tre figli. Il primogenito Nicolò che è nato del suo primo matrimonio con Cristina. Mentre 20 anni fa il conduttore romano è sposato con Giovanna mettendo al mondo Emma e Viola.

Mentre dal punto di vista professionale Liorni in questo ultimo hanno ha avuto diverse soddisfazioni. Oltre al grande successo del game show estivo Reazione a Catena, ora raccoglie degli ottimi ascolti con il talk del sabato pomeriggio Italia Sì.