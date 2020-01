Oroscopo Branko di oggi 20 gennaio: previsioni giornaliere per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 20 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Siete curiosi di conoscere la vostra attuale situazione astrologica? Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di lunedì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 20 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – La voce del successo è sempre più forte. Questa è una giornata che influenza positivamente i rapporti di lavoro e affari, amicizie, incontri sociali. Luna conferma il successo. Divertimento assicurato, soprattutto in serata.

Toro – Sole in Acquario influenza la vostra vita professionale. Con Mercurio in Acquario potrebbero nascere problemi con le istituzioni ma Giove protegge le cose legali, burocratiche. Amore splendido.

Gemelli – Presto dovrete fare dei cambiamenti! Dimostrate a tutti cosa sapere fare quando riacquistate la capacità di pensare, inventare, rivoluzionare. Prima di tutto viene la famiglia, poi vengono l’amore e la salute.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Se vi guardate intorno vi accorgete che anche gli altri, come voi, devono combattere con problemi materiali. Bloccate qualsiasi vostra iniziative economica e controllate i vecchi conti. Nuove conquiste in amore.

Leone – Con Sole in Acquario dovete prepararvi a nuove discussioni nel campo lavorativo, nelle collaborazioni. Questo è un periodo di verifiche e bonifica, eliminate tutto ciò che non vi interessa più. Fate qualche controllo medico. Luna favorisce le amicizie.

Vergine – Venere quadrata a Marte prende a cuore il vostro matrimonio, nuove discussioni e altre responsabilità per i genitori. Non mancano nuove conquiste e innamoramenti a tutte le età. Sole-Acquario è positivo per il campo lavorativo, affari. Avviate i progetti a lungo termine, prendete decisioni.

Previsioni di lunedì 20 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Il secondo mese invernale è sotto l’Acquario, segno con cui avete maggiore feeling e che influenza qualsiasi cambiamento vogliate fare. In febbraio arrivano influssi ottimi per affari finanziari. In questa giornata dovete essere molto prudenti.

Scorpione – In questa giornata inizia un nuovo esame delle vecchie collaborazioni, Mercurio severo fino al 5 febbraio. Una persona fidata potrebbe aggredirvi, fate attenzione. La famiglia è il vostro rifugio. Amicizie in primo piano.

Sagittario – Marte rende bellissimo l’amore fino al 16 febbraio, ma le altre stelle iniziano ad interessarsi di più al lavoro, professione e affari. Per i giovani del segno si consiglia di accettare un trasferimento all’estero.

L’oroscopo di Branko del 20 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata potete fare tutto o niente, dipende da voi. Luna s’interessa dei rapporti affettivi e famiglia, e diventa incisiva il 21 gennaio, quando transita in Acquario. Incassi e opportunità lavorative grazie agli influssi positivi di molti pianeti.

Acquario – Dovete riprendere in esame le attività da portare avanti nel nuovo anno zodiacale. Ultimamente anche voi vi siete dimostrati molto attaccati al passato. Per fortuna, Urano vi farà ritrovare la vostra essenza.

Pesci – Il vostro anno personale sta per finire, ora dovete prepararvi al nuovo che inizia il 19 febbraio. Non dovete aspettare molto per avere occasioni ghiotte, poiché siete assistiti da tutti i grandi pianeti dello Zodiaco. Giove e Venere vi portano amore e fortuna.