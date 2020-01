Taylor Mega a ‘Live – Non è la D’Urso’ si scaglia di nuovo contro Antonella Elia, ma spunta la foto shock

Nella puntata di ieri sera di Domenica Live è successo proprio di tutto. Tra gli ospiti intervenuti, con un collegamento esterno, anche Taylor Mega. La nota influencer 26enne, infatti, è stata invitata per chiarire la sua posizione in merito alle accuse di sessismo rivolte ad Antonella Elia.

Il dibattimento è stato molto acceso, ma ad un certo punto emerge un dettaglio shock. Taylor Mega avrebbe pubblicato sui social una foto in cui fa il dito medio davanti a delle auto della Polizia.

Taylor Mega vs Antonella Elia, le accuse

Chi la segue da tempo lo sa bene: Antonella Elia non è una donna che le manda a dire. E, negli ultimi giorni, all’interno della casa del Grande Fratello ha avuto molto da ridire su una delle influencer più note in Italia, Taylor Mega.

Ed è proprio per questo che la bellissima modella italiana è intervenuta in trasmissione confrontandosi con Barbara D’Urso e con gli altri ospiti in studio. L’accusa nei confronti di Antonella Elia è chiara: l’aver pronunciato frasi sessiste nei confronti della Mega.

E proprio queste frasi sono state protagoniste di un video in cui si riassumevano tutte le offese all’influencer. Parole forti, è vero! Parole che molti ospiti non hanno voluto nemmeno replicare, compresa la stessa Taylor Mega.

La domanda finale della ragazza è stata la seguente: per quale motivo, un uomo che pronuncia delle frasi sessiste verso una donna (nel caso specifico Salvo Veneziano) è stato espulso dalla casa del Grande Fratello e non avviene lo stesso per una donna che lo fa verso un’altra donna?

Taylor Mega, emerge la foto shock

Quasi sul finire del collegamento, quando ogni accusa era chiara ed il pubblico, sia in studio che a casa, aveva udito le parole della Elia contro Taylor Mega, accade l’imprevisto. Un amico della Elia, intervenuto al dibattito, rivela un fatto che ha lasciato tutti sconcertati.

Taylor Mega avrebbe pubblicato su Instagram una fotografia in cui viene ritratta con il dito medio alzato. La cosa ritenuta gravissima, anzi inaccettabile, è che tale gesto (volgare e provocatorio) era rivolto alla Polizia di Stato.

Una foto che non è stata mostrata in diretta ma che, ovviamente, ha suscitato una reazione di sdegno in studio. La padrona di casa, Barbara D’Urso, ha più volte chiesto alla ragazza se quanto emerso fosse vero. Taylor Mega ha però evitato di rispondere, annunciando un periodo di pausa (per impegni lavorativi) dalla televisione.

Secca la risposta della D’Urso che ha ammonito Taylor Mega avvisandola che qualora fosse vera la storia della foto, non l’avrebbe mai più voluta nelle sue trasmissioni. Emblematica la frase con cui la D’Urso chiude il collegamento augurando alla ragazza una buona vita.