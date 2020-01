Live: Non è la D’Urso, faccia a faccia tra Salvo Veneziano ed Elisa De Panicis

La puntata di ieri di Live: Non è la D’Urso si è aperta col botto: il processo a Salvo Veneziano per l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello VIP 4. Sono intervenuti, tra gli altri, Giampiero Mughini, Alba Parietti, Sergio Volpini, Cristina Plevani, Vladimir Luxuria. Non poteva mancare, naturalmente, Elisa De Panicis. Proprio a lei, infatti, erano rivolte le frasi che hanno portato alla squalifica di Salvo.

Elisa De Panicis a Salvo Veneziano, mi hai delusa

Il pizzaiolo siciliano, protagonista, 20 anni fa, della prima edizione del GF, è stato squalificato con un accusa gravissima. L’uomo, infatti ha pronunciato frasi sessiste, volgari ed offensive verso la sua coinquilina. Dopo le scuse all’ultima puntata del GF VIP 4, Salvo Veneziano si è scusato nuovamente, con la poca voce che aveva, con il pubblico di Domenica Live.

Ennesime scuse sono state rivolte, nell’ormai noto ascensore della trasmissione, alla stessa Elisa De Panicis. La ragazza, molto delusa dal comportamento dell’uomo, ha però mostrato tutto il suo risentimento.

Il riferimento è stato nuovamente al padre e al cuginetto 11enne: come fare per raccontare ad un bambino così piccolo quanto accaduto? Altro concetto emblematico emerso tra i due ragazzi è quello del tradimento. Non si è trattato, forse, di un tradimento psicologico? O il tradimento è solo fisico?

Salvo Veneziano al mercato di Catania, il parere della gente

Salvo Veneziano si è difeso, per l’ennesima volta, parlando di un gesto goliardico e della sua voglia di fare un po’ il pagliaccetto della situazione. Il ragazzo è stato, nei giorni scorsi, al mercato di Catania dove ha raccolto il parere della gente comune su quanto accaduto. Discordanti le impressioni. C’è chi gli ha detto di aver fatto più del suo dovere, chi lo ha ammonito dicendogli di aver esagerato, chi lo ha perdonato per il solo fatto di aver chiesto subito scusa.

I pareri nello studio di Domenica Live

In studio i pareri sono stati i più svariati. Mughini ha tenuto a precisare che non si era in un tribunale e che, secondo lui, Salvo Veneziano non era, in quel momento, capace di intendere e di volere.

Durissima la posizione di Vladimir Luxuria che ha condannato da subito le frasi del ragazzo siciliano, dicendogli che tali espressioni non gli hanno fatto onore. Persino dire che in Sicilia, determinati commenti sono utilizzati frequentemente, è parso esagerato. Il riferimento, in particolare, è al termine “scannare” di cui non si possono che trovare definizioni negative.

A Barbara D’Urso la parola fine

Proprio la conduttrice di Domenica Live, Barbara D’Urso, ha chiuso il dibattito. Salvo, ha sostenuto, ha chiesto scusa e lo ha fatto sicuramente con il cuore. Ecco perché è giusto, da adesso in poi, mettere definitivamente una pietra sopra a questa brutta pagina della televisione italiana.