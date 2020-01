Antonella Clerici vuota il sacco: ecco perché non ha mai sposato Eddy Martens

La vita professionale e privata di Antonella Clerici

Antonella Clerici sarà una delle ‘vallette’ che affiancheranno Amadeus nella conduzione della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Una notizia che ha fatto molto piacere ai suoi fan in attesa di vederla ancora una volta con un programma tutto suo.

I telespettatori di Rai Uno non dovranno aspettare tanto, infatti a fine aprile prenderà il via la nuova edizione di Ti lasco una canzone che torna dopo un lungo periodo di pausa. Quindi, dopo lo stop forzato da parte della Rai l’ex conduttrice de La prova del cuoco è di nuovo protagonista.

Ma lo è anche nella vita privata grazie alla sua storia d’amore con l’imprenditore e petroliere Vittorio Garrone. Prima di conoscere lui e rivoluzionare la sua vita, l’artista lombarda stava insieme a Eddy Martens, padre dell’unica figlia Maelle.

Ecco perché non si sono mai sposati

Negli anni i fan di Antonella Clerici si sono sempre chiesti per quale motivo quest’ultima non ha mai sposato Eddy? A rivelare il motivo è stata la stessa conduttrice Rai attraverso un’intervista realizzata un po’ di tempo fa. A Vanity Fair, infatti, la donna disse che non voleva convolare a nozze con lui perché l’ha già fatto e ogni volta, dopo un paio d’anni, è finita con la separazione.

Quindi il matrimonio non le hanno mai portato bene. I due sono stati insieme per circa dieci anni e da quell’amore è nata Sofie Maelle che ora è una signorina. Spesso, infatti, la vediamo su Instagram grazie a delle foto che le scatta la madre. Sembra proprio che la ragazza ha la passione per i cavalli.

Antonella ed Eddy: la ragione della separazione

Nella medesima intervista rilasciata al periodico Vanity Fair, Antonella Clerici raccontava che Eddy quando lo ha conosciuto aveva 28 anni mentre le 41. Ovviamente essendo nel pieno della sua giovinezza voleva uscire e divertirsi. Ma lei pretendeva di farlo crescere velocemente, uno sbaglio che l’ha portata alla rottura.

Ora per fortuna Martens è diventato un uomo responsabile con i principi sani della vita che li sta trasmettendo anche alla loro figlia. Dopo un periodo burrascoso, ora i due ex innamorati hanno un rapporto pacifico sopratutto per il bene di Sofie Maella.